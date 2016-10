Colombianos tejen manto gigante para honrar a víctimas

La escultora Doris Salcedo convocó a colombianos para coser heridas de guerra

BOGOTÁ, COLOMBIA (11/OCT/2016).- Centenares de colombianos convocados por la escultora Doris Salcedo tejieron el martes un manto blanco gigante en la principal plaza del centro de Bogotá para honrar a las víctimas del conflicto armado y coser, simbólicamente, las heridas de la guerra.

A medida que avanzaba el día crecía la alfombra con los nombres de mil novecientos víctimas grabados con ceniza sobre cuadros de tela blanca que los voluntarios iban uniendo con hilos de colores.

Son una parte mínima pero simbólica de los más de 200 mil muertos y casi ocho millones de desaparecidos y desplazados producto de un conflicto de medio siglo entre guerrillas, fuerzas del Estado y grupos paramilitares.

Manuel Getial, Rogelio Ramos y Mariluz Uribe figuraban entre los nombres de las víctimas grabados en el extenso manto.

"Son nombres aleatorios de todo tipo de víctimas y es muy difícil saber quiénes son y qué les pasó", afirmó Clara Arango, de 55 años, con los ojos aguados.

La obra, bautizada 'Sumando Ausencias', se expandía alrededor de una estatua de Simón Bolívar, en la plaza donde converge el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Ayuntamiento de Bogotá y la catedral.

Doris Salcedo, una de las artistas colombianas con más trayectoria internacional, ordenaba a los voluntarios, pedía hilos y tomaba té mientras corría de un lado a otro.

"Este es el duelo que más nos ha dolido, no es de un líder sindical, de un candidato presidencial o de un periodista, es el duelo de un país", dijo la artista recientemente a The Associated Press mientras personas de todas las edades la ayudaban a pegar las cenizas a las telas. "Nos enterraron en la guerra".