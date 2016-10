Obama ratifica objetivo de EU de enviar humanos a Marte

En 2010, fijó inicialmente realizar el objetivo antes de la década de 2030

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (11/OCT/2016).- El presidente Barack Obama buscó el martes reavivar su llamado para que Estados Unidos envíe humanos a Marte antes de la década de 2030, una misión a la que la NASA aspira silenciosamente.

La Casa Blanca estaba llamando la atención a los contratos que el gobierno otorgó a seis empresas para construir prototipos para "hábitats" que pudieran albergar vida humana en el espacio profundo. Uno de dichos hábitats desarrollado de manera privada "una habitación inflable” ya está unido a la Estación Espacial Internacional. Obama dijo que dentro de dos años, las compañías privadas como SpaceX y Boeing enviarán astronautas a la estación espacial y que la NASA será un cliente.

"Esas misiones nos enseñarán cómo los humanos pueden vivir lejos de la Tierra, algo que necesitaremos para la larga travesía a Marte", escribió Obama en un editorial publicado en el sitio web de CNN. Dijo que el objetivo principal es que eventualmente los humanos permanezcan en el planeta rojo "durante un periodo extenso".

Las autoridades de la NASA y expertos espaciales externos, señalaron que no hay nada nuevo en lo que dijo la Casa Blanca respecto a Marte, algo que la NASA ha llamado su "Travesía a Marte".

"No hay grandes novedades, a menos que no hayan puesto atención,", dijo el ex jefe de política espacial de la Universidad George Washington, John Logsdon. "Es un reenfoque al hecho de que estableció estos objetivos y la NASA ha ido tras ellos".

Alan Ladwig, ex alto funcionario de NASA durante los gobiernos de Obama y Clinton, dijo que le gusta la intención, "pero es un poco tarde para arrojar alguna luz a los humanos respecto a la exploración de Marte".

El presidente planeó discutir la iniciativa a fondo cuando se reúna con científicos, ingenieros y académicos durante una cumbre sobre innovación a realizarse el jueves en Pittsburgh.

En 2010, Obama fijó inicialmente el objetivo de enviar humanos a Marte durante la década de 2030, pero no ha atraído mucha atención desde entonces. Varios reportes de la Oficina de la Contraloría del Congreso han advertido de los desafíos de alcanzar ese objetivo, el más notable es la falta de una fuerte inversión del gobierno.

Obama no dio detalles sobre cuánto costaría una misión a Marte o cómo es que Estados Unidos la pagaría. Pero señaló que requerirá de años de paciencia, pruebas y educación.