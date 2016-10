Insuficiente, disculpa de Trump por dichos sobre mujeres: Christie

El gobernador de Nueva Jersey reconoce que no hay defensa para el republicano, mas no retira su apoyo

TRENTON, ESTADOS UNIDOS (11/OCT/2016).- El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, consideró que la disculpa ofrecida por Donald Trump por sus comentarios soeces sobre las mujeres se quedó corta, y aunque reconoció que no hay defensa para sus palabras, lo seguían apoyando.



"El video es totalmente indefendible. No lo voy a defender y no lo he defendido. Ese tipo de lenguaje, aún siendo privado, es inaceptable", indicó Christie al participar esta mañana en un programa de opinión de la radiodifusora WFAN.



Los comentarios del gobernador fueron los primeros que ofreció desde que el diario The Washington Post reveló el pasado viernes la existencia de la grabación del programa "Acces Hollywood", realizada en 2005.



El también ex aspirante a la nominación presidencial republicana estimó igualmente que la disculpa ofrecida por Trump durante el segundo debate presidencial del domingo fue insuficiente.



"El debió haber sido mucho más directo y haberse enfocado en sólo decir lo siento, sólo decir lo siento", dijo.



Christie, uno de los primeros políticos en declarar su apoyo a la candidatura de Trump y uno de sus más cercanos asesores, se declaró decepcionado por la controversia, la cual ha resultado en una mayor fractura al interior del Partido Republicano.



"Obviamente estoy decepcionado, también con la respuesta inicial, pero aún lo estoy apoyando", aseguró, al tiempo que rechazó criticar a los republicanos que optaron por desmarcarse de Trump después de que se dieron a conocer sus comentarios.



El presidente del Congreso, el republicano Paul Ryan, notificó el lunes a sus correligionarios en la Cámara de Representantes que ni defendería ni haría campaña a favor de Trump, aunque no le retiraría su apoyo.



"No voy a sentarme aquí y empezar a criticar a otra gente que ha tomado la decisión de no querer apoyarlo", concluyó Christie.