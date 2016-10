Ministro británico pide manifestarse ante embajada rusa

Boris Johnson exhorta a la población a protestar por los bombardeos en Siria

LONDRES, INGLATERRA (11/OCT/2016).- El ministro británico de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, llamó este martes a manifestarse ante la embajada rusa en protesta por los bombardeos en Siria, durante un debate parlamentario sobre la situación en Alepo.

"Realmente me gustaría ver manifestaciones ante la embajada rusa", dijo Johnson, antes de lanzar una crítica a las organizaciones pacifistas que, por ejemplo, llenaron las calles de Londres contra la guerra de Iraq: "no parece que haya un sentimiento de horror proporcional, me parece, entre los grupos contra la guerra".

"¿Dónde está 'Stop The War' ahora? ¿Dónde están?", se preguntó sobre esta organización (Detengan la guerra) nacida tras los atentados del 11 de setiembre de 2001 para protestar contra las guerras lanzadas por Estados Unidos y sus aliados en Afganistán e Iraq.

"Es el Reino Unido el que semana a semana lleva la iniciativa, con nuestros aliados de Estados Unidos y Francia, y los países que piensan igual, en poner de relieve lo que ocurre en Siria a un mundo en el que, me temo, parece que las fuentes de la indignación se están secando", afirmó.

"Estamos haciendo todo lo que podemos para señalar lo que están haciendo los rusos", agregó.

Estados Unidos, Francia y el Reino Unido acusaron a Moscú y al régimen sirio de Bashar Al Asad de cometer crímenes de guerra con sus bombardeos indiscriminados en Alepo, en una reunión reciente del Consejo de Seguridad de la ONU.