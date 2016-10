Clinton tiene menor apoyo latino que Obama, concluye encuesta

Tiene una diferencia de 13 puntos porcentuales menos que el 71% de los hispanos que votaron por el primer presidente afroamericano

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (11/OCT/2016).- A menos de un mes de las elecciones, la demócrata Hillary Clinton tiene menos apoyo entre los latinos que Barack Obama en 2012, en especial entre los más jóvenes, que son la mitad del electorado, mostró un sondeo del Centro de Investigación Pew.



Un 58 por ciento de los votantes latinos registrados apoya a la candidata presidencial demócrata, una diferencia de 13 puntos porcentuales menos que el 71 por ciento de los hispanos que votaron por el primer presidente afroamericano en el pasado ciclo electoral.



"Notablemente, el apoyo a Clinton está rezagado entre los hispanos del fin del mileno (de entre 18 a 35 años de edad), que representarán la mitad del récord de 27.3 millones de latinos elegibles para votar en 2016", señaló el reporte.



Sólo un 48 por ciento de los llamados latinos milenarios (Millenials) apoya a Clinton, comparado con el 66 por ciento de los hispanos no milenarios, es decir, aquellos de 36 años o más.



De acuerdo con el sondeo, más de seis de cada 10 latinos milenarios (64 por ciento) describen su apoyo a Clinton más como un voto "anti-Trump" que un voto "a favor de" Clinton.



En contraste, un 65 por ciento de los partidarios no milenarios de Clinton dicen que su apoyo es a favor de ella y no contra el aspirante presidencial republicano Donald Trump.



En contra de Clinton opera también el hecho de que sólo 69 por ciento de los latinos registrados están "absolutamente seguros" de que van a salir a votar el 8 de noviembre, lo cual es un descenso frente al 77 por ciento que dijo lo mismo en 2012.



Entre los votantes de origen mexicano, la proporción de quienes están seguros de acudir a las urnas es incluso menor, del 66 por ciento, comparado con el 73 de los latinos que no son de origen mexicano.



El apoyo a Clinton entre los latinos registrados es, no obstante, significativamente más alto que al del resto de los candidatos presidenciales, de acuerdo con el sondeo.



Trump tiene apenas un 19 por ciento del apoyo de los latinos registrados, un nivel ocho puntos porcentuales inferior al alcanzado por Mitt Romney en 2012. El candidato libertario Gary Johnson tiene el 10 por ciento y la Verde, Jill Stein, el seis por ciento.



La encuesta muestra que tanto Johnson como Stein sustraen más votantes latinos jóvenes a Clinton que a Trump en una carrera presidencial de cuatro candidatos.



Entre los votantes latinos milenarios, el apoyo a Johnson y a Stein aumenta a 13 por ciento cada uno, mientras que el de Clinton se reduce al 48 por ciento y el de Trump al 13 por ciento



Por comparación, entre los votantes no milenarios, Clinton tiene el 66 por ciento de apoyo, Trump el 21 por ciento, Johnson el 7.0 por ciento y la doctora Stein apenas el 1.0 por ciento.



A pesar del menor apoyo relativo de latinos a Clinton que a Obama, el sondeo muestra que una proporción alta de latinos perciben a los demócratas como más preocupados por los temas de interés hispano que los republicanos.



Más de un año después que Trump comparó a los inmigrantes indocumentados mexicanos con criminales, un 54 por ciento de los latinos creen que los demócratas se preocupan más por ellos, comparado con sólo 11 por ciento que opina lo mismo que los republicanos.



