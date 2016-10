WikiLeaks difunde nuevos correos sobre campaña de Clinton

Los correos revelan datos como el temor del ex presidente Bill Clinton a causa de sus infidelidades

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (10/OCT/2016).- Miles de correos electrónicos de John Podesta, presidente de la campaña de Hillary Clinton, fueron dados a conocer hoy por el portal electrónico WikiLeaks, revelando datos como el temor del ex presidente William Clinton a causa de sus infidelidades.



WikiLeaks filtró unos dos mil correos electrónicos, de los 50 mil de Podesta que el portal electrónico asegura tener en su poder, y que cubren temas como estrategias de campaña, manejo de prensa y hasta quejas contra Chelsea Clinton, la única hija de la pareja demócrata.



El nombre del ex presidente apareció de manera repetida en estas comunicaciones internas, algunas de las cuales revelaron temores tempranos sobre el impacto que las infidelidades de Clinton podrían tener para la campaña presidencial de su esposa.



En uno de ellos, un bloguero de nombre Brent Budowsky sugería a Podesta que el ex mandatario, a quien se refirió por sus iniciales WJC (William Jefferson Clinton), limitara su participación en la campaña, pues su "vida sexual" podría "ser perjudicial" para la candidata.



En otro correo electrónico fechado en diciembre de 2011, el abogado Doug Band, que ayudó a establecer la Iniciativa Global Clinton, decía a Podesta que la jefa de operaciones de la fundación, Laura Graham, estaba al borde del suicidio "por el estrés provocado por toda esta porquería con WJC".



Band criticó igualmente a Chelsea Clinton por no tomar en serio su papel dentro de la Iniciativa para resolver los problemas internos, y ocuparse más en una nota publicada por el diario The New York Post sobre su firma consultora Teneo.



"Ella está actuando como una niña malcriada que no tiene nada que hacer más que crear temas para justificar lo que está haciendo, porque como ella lo ha dicho, no ha encontrado aún su camino y carece de enfoque en su vida", apuntó.



Otra comunicación entre Graham y Huma Abedin, una de las más cercanas colaboradoras de la ahora candidata, fechada en noviembre de 2011, analiza la relación de los Clinton con el banco de inversiones Goldman Sachs, el cual ayudaría a la fundación con más oficinas.



"Debido a su relación con nosotros, Goldman está retrasando la redacción de un contrato de arrendamiento para una parte que está interesada hasta que sepan lo que queremos, pero no lo pueden retener mucho tiempo más", apuntó el correo.