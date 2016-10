Trump bromeó sobre encarcelar a Clinton, dice su jefa de campaña

Kellyane Conway aclara que el empresario estaba 'canalizando frustraciones' que escucha de votantes

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (10/OCT/2016).- La jefa de campaña de Donald Trump, Conway Kellyanne, aseguró que la afirmación del aspirante republicano a la Casa Blanca durante el debate presidencial de este domingo sobre encarcelar a Hillary Clinton fue "una broma".

"Si ella va o no a la cárcel no depende de Donald Trump. Todo depende de quien tenga que considerar que haya cometido o no un crimen", dijo Conway en la cadena MSNBC.

Trump advirtió a Clinton en el segundo cara a cara entre ambos celebrado este domingo en San Luis (Missuri) que si llega a la Presidencia nombrará a un fiscal especial para investigar el uso de un servidor de correo electrónico privado por parte de la aspirante demócrata durante su periodo como secretaria de Estado (2009-2013), la cual según CNN ganó el debate de la víspera.

"Si gano, voy a mandar a mi abogado para obtener un fiscal especial e investigar su situación. Nunca ha habido tantas mentiras, y engaño. Nunca ha habido nada igual", dijo Trump a su rival, a quien el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ya ha eximido de cualquier cargo por el escándalo de los correos.

En un intercambio posterior, cuando Clinton afirmó que se alegraba de que "alguien con el temperamento de Donald Trump no esté a cargo" del país, el magnate replicó: "Porque entonces estarías en la cárcel".

"Creo que eso fue Donald Trump canalizando las frustraciones que escucha de miles de votantes al cabo de muchos días", justificó su jefa de campaña para las elecciones presidenciales del 8 de noviembre.