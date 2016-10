Insiste Trump: fueron sólo 'bromas masculinas'

El candidato republicano dijo que 'no hay nadie con más respeto por la mujer' que él, tras ser abordado sobre el video en donde se refiere de manera despectiva a las mujeres

GUADALAJARA, JALISCO (10/OCT/2016).- El republicano Donald Trump inició con titubeos su participación en el segundo debate por la Presidencia de los Estados Unidos. Las interrogantes a las que fue sometido para que explicara sus declaraciones en el video filtrado el viernes pasado, en el que se le escucha referirse a las mujeres de manera despectiva, lo hicieron redundar en sus respuestas: “no se comprendió lo que se dijo; son bromas masculinas”, dijo en la Universidad de Washington, de San Luis Missouri.

Intentó llevar su respuesta a otro rumbo y habló de su interés por acabar con el Estado Islámico, pero los periodistas Anderson Cooper y Martha Raddatz, moderadores del debate, le insistieron. “Tengo mucho respeto por las mujeres. Nadie hay con más respeto por la mujer que yo y las mujeres me respetan a mí”, dijo al fin. Después comenzó a atacar a su rival, la demócrata Hillary Clinton.

“Hillary iba a traer empleos y fracasó (…) Yo voy a ayudar a los negros (afroamericanos), latinos, hispanos, ayudar a los cascos urbanos. Ella ha hecho una labor pésima por los negros”, dijo. Después se fue contra el ex presidente Bill Clinton, e incluso lo abusó de haber atacado sexualmente a cuatro mujeres que llevó a la audiencia, y con quienes una hora antes del debate realizó una rueda de prensa.

Hillary Clinton respondió con suavidad y opinó que esa era la estrategia que usó su contrincante. “Él está a cargo de su campaña. Él elige de qué hablar, es su opción. Y cuando escucho algo así recuerdo lo que un día me aconsejó (la primera dama de los Estados Unidos) Michelle Obama: ‘cuando ellos van abajo, uno va en lo alto’”.

Sobre la marcha, el magnate inmobiliario reconoció haber eludido impuestos tras declarar 916 millones de dólares en pérdidas en 1995. “Claro que lo hago”, dijo después de que se le preguntara si evitó pagar impuestos federales tras declarar esas millonarias pérdidas. Matizó que paga “muchos impuestos”, en referencia a impuestos estatales, de la propiedad o inmobiliarios, entre otros, aunque reiteró que “ciertamente utilizó” beneficios fiscales para eludir algunas cargas.

También acusó a donantes de Clinton, como los empresarios Warren Buffett, George Soros y otros “que son ricos, pero no son famosos”, de eludir impuestos federales igual que él aprovechando reglas fiscales especialmente ventajosas para los contribuyentes pudientes.

EL DEBATE

Las propuestas

Aunque pocas, hubo algunas propuestas de los candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos. A continuación algunas de ellas:

Hillary Clinton, candidata demócrata

• Impulso a las pequeñas y medianas empresas para proporcionar los beneficios de Obamacare con costos más bajos para ellos.

• Vencer al Estado Islámico, con apoyo de las naciones musulmanas.

• Apertura para el ingreso de refugiados.

• Garantía de cero incremento en impuestos a todos quienes ganen menos de 250 mil dólares al año.

• Ciudadanizar a la Suprema Corte.

• Impulso al uso de energía limpia y renovable.

Donald Trump, candidato republicano

• Eliminación de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (conocida también como Obamacare) y reemplazarla con “algo menos costoso”.

• Acabar con el Estado Islámico.

• Fortalecer el blindaje en las fronteras con Estados Unidos.

• Reducir las tasas de impuestos de 34 al 15 por ciento.

• Renovación de la Suprema Corte con 20 perfiles “muy respetados”.

• Impulso al sector minero para aprovechar la riqueza del subsuelo.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

‘Racional’ con alianza exterior

Juan Carlos Páez Vieyra (profesor del ITESO)

Durante el debate de la noche de este domingo, Hillary Clinton se mostró racional con las alianzas políticas de los Estados Unidos, así lo dijo el profesor del ITESO, Juan Carlos Páez Vieyra.

“Es mucho más razonable con las alianzas estratégicas que los Estados Unidos han hecho como hegemónicos, como país hegemónico del mundo. Es sumamente clara cuando habla de su posición contra Rusia y sobre la política exterior que se ha llevado a cabo en Siria”.

A pesar de que el académico reconoce que el fuerte de Donald Trump es su discurso sobre el crecimiento económico del país, “no está lo suficientemente informado sobre la política exterior”.

“Trump es sumamente ilógico con las alianzas en el orden mundial, cuando habla de aliarse con Irán, con Rusia, con Siria para luchar contra ISIS (el Estado Islámico), está desconociendo totalmente la política exterior de los Estados Unidos. Me parece que, una vez más, demuestra su ignorancia política”.

Además, el experto destaca que el candidato republicano se enfocó en atacar a la demócrata, quien fue más clara y propositiva, al igual que en el debate anterior.

Un ‘demagogo’ en el debate

Jaime Preciado Coronado (Investigador de la UdeG)

Las opiniones de Trump durante el segundo debate rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos dejaron claro que el magnate es realmente un “demagogo”, según el Doctor Jaime Preciado Coronado, investigador de la Universidad de Guadalajara, para quien la ganadora del debate fue Hillary Clinton.

Las recientes declaraciones misóginas de Trump, en las que incluso llega a señalar a Hillary como la culpable de las supuestas infidelidades de Bill Clinton, habrían creado un camino para su debilitamiento político, al grado que incluso pilares del partido republicano le retiraron su apoyo.

Para Preciado Coronado, muchos de los votantes de Estados Unidos realizan sus elecciones por tradición, por lo cual al percatarse de la falta de respaldo republicano, retirarían su voto al magnate. Por lo tanto, considera que la tendencia a favor de Clinton permanecerá estable, a pesar de las capacidades mediáticas e histriónicas de Trump.

No obstante, aseguró que el debate fue en gran medida insustancial respecto al planteamiento ante el público de las estrategias y políticas públicas de cada candidato, al basarse en ataques personales.

Logró desviar la atención

Francisco García Pimentel (Catedrático de la UP)

Para el maestro Francisco García Pimentel, catedrático de la Universidad Panamericana, Donald Trump salió airoso del debate porque se apoderó del control del mismo, al lograr desviar la atención del tema que podría haber constituido su derrota: sus recientes declaraciones en las que muestra una actitud de discriminación hacia la mujer.

Donald Trump consiguió sacar a Hillary Clinton de sus casillas, con lo cual logró mostrar una imagen tranquila ante los votantes. El segundo debate no se habría tratado de las estrategias políticas de los candidatos, sino de una demostración de carácter ante los ciudadanos estadounidenses.

Respecto a las encuestas que muestra una tendencia a favor de Clinton, asegura que no son confiables y que no se puede hacer una previsión de los próximos resultados de las elecciones, ya que se encuentran bajo el control de medios de comunicación que apoyan a la candidata demócrata.

Concluye que ninguno de los candidatos está preparado para convertirse en el presidente de Estados Unidos, ya que “ambos tienen mucha cola que les pisen”. No obstante, Donald Trump, afirma sí tiene política que afectaría directamente a México, mientras que HIllary Clinton sería parcial, “sin que hubiera avances o retrocesos”.

TELÓN DE FONDO

El video

La grabación filtrada a medios internacionales el viernes pasado expuso a Donald Trump. En ella, el candidato afirma que “puede hacerse lo que quiera (a las mujeres) cuando eres una estrella”.

Eso obligó incluso a la esposa de Trump, Melania, a fijar postura. A través de un comunicado, expuso que “las palabras que mi marido usó son inaceptables y ofensivas para mí. Esto no representa al hombre que conozco”. El republicano grabó un video en el que se disculpó y se dijo arrepentido. “Cualquiera que me conozca sabe que esas palabras no reflejan quien soy. Lo dije, estuve mal y me disculpo”.

Jeb Bush, anterior rival de Trump por la candidatura republicana, también reaccionó: “No creo que haya disculpa que pueda excusar el censurable comportamiento de Donald Trump”.

CLAVES

La fuerza de los latinos

• Los latinos representan casi una quinta parte de la población de Estados Unidos, que tiene una demografía de 318 millones de habitantes.

• Lo anterior significa que hay 55 millones de latinos en ese país. En Estados Unidos pueden votar 224 millones de personas.

• De los 55 millones de latinos, un total de 25 millones pueden votar este año (11.3% del total de electores).

• En 2016, los Estados con mayor votación latina son: California (6.9 millones), Texas (4.8 millones), Florida (2.5 millones) y Nueva York (1.8 millones).

• En 2012, de los más de 50 millones de latinos en Estados Unidos solamente votaron 11.2 por ciento.

• En 1996, los latinos votaron a favor de Bill Clinton. En 2000 votaron a favor de George W. Bush. En 2004 tuvieron preferencia por John Kerry (58%).

• En 2008, los latinos se perfilaron por Barack Obama, así como en 2012.

• Por sexo, 51.9% de los latinos en Estados Unidos es mujer.

• Entre las edades de los latinos en Norteamérica destaca que 41.4% pertenece a la generación de los millennials.

• Por edades, 32.9% tiene entre los 18 y 29 años de edad; 28.6% tiene entre los 30 y 44 años; 15.9% entre los 45 y 54 años; 11.6% entre los 55 y 64 años, así como 11% entre los 65 años y más.

Clinton apoya investigar a Rusia por “crímenes de guerra” en Siria

La candidata Hillary Clinton apoyó investigar a Rusia y al régimen de Damasco por los “crímenes de guerra” cometidos en Siria, mientras que su rival, Donald Trump, defendió que Moscú está “matando” al Estado Islámico (EI) en ese país.

El secretario de Estado de EU, John Kerry, dijo el pasado viernes que es necesaria una “investigación de los crímenes de guerra” cometidos por Rusia y el régimen sirio en Alepo, donde denunció que ambos mantienen una “estrategia para aterrorizar a los civiles” con ataques que van “mucho más allá de lo accidental”.

En la misma línea se pronunció Clinton durante el debate al apoyar esa investigación y denunciar la “ambición” y “agresión” de Rusia en el conflicto sirio.

Mientras, Trump acusó a su rival de no saber siquiera “quiénes son los rebeldes” en Siria, y subrayó que todo lo que hizo cuando fue secretaria de Estado de EU fue “un error” y “un desastre”.

Trump también aseguró estar en desacuerdo con su compañero de fórmula, Mike Pence, quien se ha mostrado partidario de responder a las “provocaciones” de Rusia en Siria y de lanzar ataques aéreos contra el régimen de Al Asad.

Para el candidato republicano, que considera que la ciudad de Alepo “básicamente ya ha caído”, lo fundamental es concentrarse primero en la lucha contra el EI.

Rusia “ha decidido a quién quiere ver convertirse en presidente de Estados Unidos, y no soy yo”, comentó por otro lado Clinton. La candidata se refirió a la acusación formal por parte del Gobierno de Estados Unidos de que Rusia estuvo detrás de los recientes ataques cibernéticos contra personas e instituciones estadounidenses, incluido el Comité Nacional Demócrata (DNC), para interferir en las elecciones del próximo 8 de noviembre.

EFE

CAMPAÑA EN APOYO A HILLARY CLINTON

Movimiento Ciudadano alza la bandera demócrata

A 30 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el diputado federal, Carlos Lomelí, acompañado por la bancada de Movimiento Ciudadano, dio a conocer la campaña “Del Mismo Lado”, cuyo objetivo es instar a los latinos residentes en el país vecino a votar por la candidata demócrata, Hillary Clinton.

El diputado aseguró que se trata de una forma de “fijar postura” ante la “incapacidad del Gobierno Federal de poner un alto a los ataques, amagues y ofensas del candidato republicano, Donald Trump”, cuyo ascenso a la Presidencia de EU podría “poner en riesgo” la relación con México.

En la opinión del legislador, los más de 34 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos constituyen un conglomerado que puede definir el resultado de las elecciones, por lo que invita a conocer y apoyar la campaña de Clinton, como forma de “castigo” a Donald Trump, cuyo discurso “dañó nuestra dignidad”.

También exhortó a los latinos a percatarse de la importancia que tienen dentro de la economía de EU, la cual, aseguró, no poseería la misma fuerza a nivel internacional sin su apoyo.

La difusión de “Del Mismo Lado” se efectuará por medio de redes sociales (con el mismo nombre en Facebook y como @DelMismoLado16, en Twitter), a través de imágenes con mensajes “tolerantes e incluyentes” que promueven la unión entre los latinos y exaltan las virtudes de Clinton.

La bancada de MC prevé realizar visitas a otros puntos de la República, e incluso a Estados Unidos, con invitación de los patrocinadores de Clinton, quienes ya tienen conocimiento de la campaña. Lomelí aseguró que la estrategia no recibe fondos del partido, sino que se sustenta en aportaciones voluntarias de los diputados federales de MC (cada uno dona una suma entre tres mil y seis mil pesos).

Sigue: #DebateInformador

¿Le parece que el segundo debate por la presidencia de los Estados Unidos despeja de dudas a los votantes latinos?

Participa en Twitter en el debate del día @informador