Billy Bush, salpicado por la grabación machista de Trump

La NBC pidió al presentador 'tomarse un descanso' de su programa 'Today'

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (09/OCT/2016).- El presentador Billy Bush, familiar del clan Bush y que aparece junto al candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, en la grabación de 2005 en la que el magnate hace comentarios machistas, se va a tomar una pausa en el programa que presenta ahora, informó hoy Los Angeles Times.

Según el rotativo angelino, que cita a fuentes de NBC, la cadena de televisión le ha pedido al presentador que a partir de este lunes se tome un respiro en el popular programa de entretenimiento matutino "Today", del que actualmente es copresentador.

El copresentador de "Today" Al Roker, que en principio iba a estar fuera unos días debido a una cuestión de salud, se va a hacer cargo en solitario del programa del lunes, agregó el diario.

Billy Bush se ha visto envuelto en el escándalo por la divulgación el pasado viernes de unos comentarios machistas de Trump cuando el magnate iba a grabar una aparición en el programa de entretenimiento "Hollywood Access", que Bush presentaba.

A Billy Bush, que es primo del expresidente George W. Bush y del exgobernador de Florida y exaspirante presidencial Jeb Bush, no se le escucha hacer comentarios machistas como los de Trump, pero se le oye reír a los comentarios del magnate neoyorquino.

El presentador, que es sobrino del también expresidente George Bush padre, emitió una nota de disculpa en la que dice estar "apenado y avergonzado" por el incidente de la grabación, que ha sacudido la campaña cuando falta apenas un mes para las elecciones.

"No tengo ninguna excusa, pero esto ocurrió hace once años (...) Yo era más joven, menos maduro y actué tontamente siguiéndole el juego (a Trump). Lo siento mucho", dice Bush en su declaración.

En la conversación privada entre ambos, divulgada por el diario The Washington Post, el candidato republicano fanfarronea con vulgaridades sobre cómo intenta sobrepasarse con las mujeres y asegura que "si eres una celebridad te dejan hacer lo que quieras".

Antes de bajarse del autobús que les lleva al programa, Trump hace algunos comentarios machistas al ver fuera a la actriz de la cadena Arianne Zucker, que llegó a recibirlos.

"Tu chica está muy buena (...) Me voy tomar un Tic-Tac (un caramelo de menta), no vaya a ponerme a besarla", dice Trump.

Al apearse ambos, Billy Bush le dice a la actriz: "¿Qué tal un abracito para el Donald, que acaba de bajar del autobús?" Y agrega de seguido: "¿Y que tal un abracito para el Bushito, que acabo de bajarme del autobús?".

Tras publicarse la conversación, han surgido voces que han pedido el despido o un castigo para Bush por parte de la cadena NBC, por haberle seguido el juego al polémico empresario.

Pero The New York Times citó a fuentes de la cadena de televisión que aseguraron que no tienen planes de expulsar o suspender al presentador.

En principio estaba previsto que Billy Bush se disculpase en directo ante su audiencia en el programa de este lunes.

El peor parado por la divulgación de la grabación ha sido Trump, cuya retirada de la carrera presidencial fue pedida el sábado por varios senadores republicanos y a quien también han retirado el apoyo otras figuras de su partido como el gobernador de Utah, Gary Herbert, entre otros.

Trump se ha disculpado ya en dos ocasiones por el contenido de la grabación "si alguien se ha sentido ofendido", una a través de un comunicado y otra en un vídeo.