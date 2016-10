Partido oficialista gana elecciones en Georgia

Ningún otro partido ha logrado superar el mínimo del 5 por ciento de los votos necesarios para acceder al Parlamento integrado por 150 escaños

TIFLIS, GEORGIA (09/OCT/2016).- El partido oficialista Sueño Georgiano ganó las elecciones legislativas del sábado en Georgia por delante del opositor Movimiento Nacional Unido (MNU), según informó hoy la Comisión Electoral Central (CEC).

Tras el escrutinio de más de la mitad de los votos, la formación gobernante logra el 50.56 % de los sufragios, mientras el MNU, liderado desde su exilio en Ucrania por el expresidente Mijaíl Saakashvili, suma el 26.51 %.

Al tiempo que lidera el recuento por listas de partidos, Sueño Georgiano también se perfila como el ganador en muchas de las circunscripciones unipersonales.

Ningún otro partido ha logrado superar el mínimo del 5 % de los votos necesarios para acceder al Parlamento integrado por 150 escaños.

El líder de Sueño Georgiano, el primer ministro Gueorgui Kvirikashvili, clamó victoria anoche tras conocerse los resultados de los sondeos a pie de urna, que ya otorgaban a su formación más de la mitad de los votos emitidos.

En cambio, el MNU se niega por el momento a reconocer su derrota e incluso convocó anoche una acción de protesta frente a la sede de la CEC, a la que instó a publicar los "resultados reales" y no las cifras que le dicta el partido en el poder.

El jefe del CEC, Tamar Zhvania, que ordenó reforzar las medidas de seguridad en torno al edificio, se reunió con los representantes del MNU, pero estos no se dieron por satisfechos.

"No han respondido a nuestra demanda de no falsificar las elecciones. No aceptaremos que roben nuestros votos", dijo Guiga Bokeria, uno de los líderes opositores.

A su vez, Saakashvili aseguró tras la medianoche al canal Rustavi-2 desde Ucrania que el MNU ganará las elecciones, llamó a los miembros de su partido en las comisiones electorales a seguir muy de cerca el recuento de los votos y acusó a las autoridades de persecución política.

En respuesta, Sueño Georgiano llamó a la oposición a respetar los resultados electorales y no intentar "desestabilizar la situación", y destacó que su formación ganó las elecciones con claridad.

Días antes de la votación el Gobierno acusó a Saakashvili, que es reclamado por la Justicia por abuso de poder y corrupción, de intentar sabotear los comicios y planear disturbios postelectorales en caso de derrota, aunque él lo negó rotundamente.

Saakashvili abandonó este país tras la victoria del candidato opositor en las elecciones presidenciales de 2013 y, después de exiliarse en EEUU, recibió el pasado año la ciudadanía ucraniana y asumió el cargo de gobernador en la región de Odessa (mar Negro).

Desde la reforma que entró en vigor en 2013, el presidente georgiano ejerce funciones representativas, por lo que es el primer ministro el que tiene ahora casi todo el poder ejecutivo, incluida la política exterior.

Entre las prioridades del Gobierno figura el ingreso en la Unión Europea, con la que ha firmado un acuerdo de libre comercio y negocia la exención de visados, y en la OTAN.

A diferencia de Saakashvili, enemigo acérrimo del Kremlin, el actual Gobierno también intenta normalizar las relaciones con Rusia, estancadas desde la guerra por el control de la región separatista de Osetia del Sur en 2008.