Republicanos rechazan cada vez más candidatura de Trump

Al menos una docena de representantes de alto nivel le piden al magnate que renuncie

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (08/OCT/2016).- Al menos una docena de republicanos de alto perfil urgieron al candidato presidencial de su partido, Donald Trump, que renuncie a su campaña, tras revelarse un audio en que el millonario presume en lenguaje soez de tocar y besar mujeres sin permiso.



La ex candidata Carly Fiorina, quien compitió con Trump por la nominación republicana, expresó en su muro de la red social Facebook que, aunque entendía la responsabilidad partidaria de respaldarlo, el aspirante "ha fracasado en sus responsabilidades de manera manifiesta".



"Hoy le pido a Donald Trump que se retire, y a la Convención Nacional Republicana que lo reemplace con (el candidato a la vicepresidencia) el gobernador Mike Pence", solicitó Fiorina.



En un audio revelado el viernes, que data de 2005, Trump presumía en una conversación informal con un locutor de televisión que él tocaba y besaba a las mujeres sin su consentimiento porque era "una estrella".



La senadora republicana de Nueva Hamsphire, Kelly Ayotte, también anunció que se retractaba de haber ofrecido su voto a Trump, pese a su anhelo de apoyar a quien es el candidato de su partido.



"Soy madre y estadounidense primero, y no puedo y no voy a respaldar a un candidato para presidente que presume de degradar y asaltar a las mujeres", aseguró Ayotte.



La senadora de Virgina Occidental, Shelley Moore Capito, también repudió los comentarios de Trump, y aseveró que el paso apropiado para el millonario sería "re examinar su candidatura". Lo mismo pidió el senador Mike Crapo, de Idaho.



Por su parte, el ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, indicó en un mensaje en su cuenta de Twitter que, por primera vez en su vida como ciudadano estadunidense, no votaría por el candidato presidencial republicano.



La noche del viernes, tres legisladores republicanos del estado de Utah habían ya pedido la renuncia de Trump: Gary Herbert, Mike Lee y Jason Chaffetz.



Otros republicanos que se sumaron a este llamado son el legislador del estado de Colorado, Mike Coffman; el ex gobernador de Utah, Jon Huntsman; el senador de Illinois, Mark Kirk; y el ex gobernador de Nueva York, George Pataki.



Mientras tanto, el candidato a la vicepresidencia, Mike Pence, emitió este sábado un comunicado en que sostuvo que como esposo y como padre, "estaba ofendido por las palabras y acciones" descritas por Trump.



"No avalo sus declaraciones y no puedo defenderlas. Estoy agradecido de que haya expresado arrepentimiento y de que se haya disculpado ante el pueblo estadounidense", manifestó Pence.



En una entrevista concedida este sábado al diario The Wall Street Journal, Trump sostuvo sin embargo que existen "cero posibilidades de que renuncie" a su campaña, y añadió que nunca se dará por vencido, porque está recibiendo "un tremendo respaldo" electoral.



Desde el partido rival, por su parte, el gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, fustigó los comentarios de Trump y los calificó de "repugnantes en un nivel humano básico".



"Esta es una oportunidad: Nueva York debe unirse y distanciarse de este comportamiento, de esta actitud. No tienen cabida en nuestra política ni en nuestra sociedad", asentó Cuomo.