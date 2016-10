A un día del debate, Trump se disculpa de declaraciones sexistas

Admite que ha cometido serios errores, pero asegura que ya no es esa persona

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (08/OCT/2016).- El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, se disculpó de unas polémicas declaraciones de tipo sexista, que realizó en 2005, a un día de la celebración del debate con su contricante demócrata Hillary Clinton.



En un comunicado dado a conocer este sábado, Trump admite que ha cometido serios errores, pero asegura que ya no es esa persona que sale en el video divulgado por el Washington Post, que puso nerviosa a la jefatura republicana.



En la cinta, el multimillonario se jacta en términos vulgares sobre los besos, manoseos e intentos de tener relaciones sexuales con mujeres durante una conversación en el año 2005.



La grabación desató la rápida reacción de su rival demócrata, Hillary Clinton, quien a través de su cuenta de Twitter indicó: "Esto es horrible. No podemos permitir que este hombre se convierta en presidente".



En el video se escucha a Trump describiendo una situación cercana al acoso sexual. También usa palabras explícitas para describir el cuerpo de la mujer y dice que frecuentemente besaba mujeres bellas.



"Me siento atraído por las mujeres guapas automáticamente y empiezo a besarlas. Es como un imán. Las beso. Ni siquiera espero. Y cuando eres una estrella, te dejan hacerlo. Puedes hacer cualquier cosa. Lo que quieras. Lo que sea".



La grabación data del año 2005, cuando Trump y el productor de radio y televisión Billy Bush conversaban en un autobús antes de una entrevista de la NBC.



Ahí los esperaba la actriz Arianne Zucker, a quien el magnate abrazó y besó entre risas, después de sus polémicos dichos.



Tras la difusión del video, el republicano aseguró en un comunicado que "esta era una broma de vestidor, una conversación privada que tuvo lugar hace muchos años. Bill Clinton me ha dicho cosas mucho peores a mí en el campo de golf. Ni siquiera cerca. Me disculpo si alguien se sintió ofendido".



El Comité Nacional del Partido Republicano iba a reunirse con carácter de urgencia para explorar opciones en el caso de que Trump retire su candidatura a raíz del escándalo causado por la difusión de sus comentarios de tipo sexistas.



Trump tiene un largo historial de hacer comentarios crudos sobre mujeres, y de hecho su trato hacia la ex Miss Universo Alicia Machado ha sido uno de los ejes en torno al primer debate presidencial, que le ha valido el rechazo de un importante sector de las mujeres.



"Nunca he dicho que soy una persona perfecta, ni fingir ser alguien que no soy. He dicho y hecho cosas que lamento, y las palabras dadas a conocer en el video es una de esas cosas. Cualquiera que me conoce sabe que estas palabras no reflejan lo que soy. Estaba mal y me disculpo", señaló.



"He viajado por el país hablando de cambios para Estados Unidos, pero también esos viajes me han cambiado", puntualizó.



"He pasado tiempo con las madres en duelo que han perdido a sus hijos, los trabajadores despedidos cuyos puestos de trabajo se han ido a otros países y personas de todos los ámbitos de la vida que sólo quieren un futuro mejor", acotó.



"He llegado a conocer a los grandes hombres de nuestro país y he sido humilde por la fe que han depositado en mí. Me comprometo a ser un hombre mejor mañana y nunca, nunca les fallaré. Seamos honestos. Estamos viviendo en el mundo real", aclaró.



Trump aseguró que el video no es nada más que una distracción de los temas importantes que enfrentamos hoy en día. "Estamos perdiendo nuestros trabajos. Estamos menos seguros de lo que estábamos hace ocho años y Washington está totalmente quebrado".



"Hillary Clinton y los de su clase han dirigido a nuestro país a lo más bajo. He dicho algunas cosas tontas pero hay una gran diferencia entre las palabras y las acciones de otras personas", comentó.



"Bill Clinton ha abusado en realidad de las mujeres y Hillary ha acosado, atacado, avergonzado e intimidado a sus víctimas. Discutiremos esto más en los próximos días. Nos vemos en el debate del domingo ", puntualizó.



Trump y Clinton sostendrán su segundo debate mañana domingo en Misuri, pero el formato es de preguntas del público, y el republicano no ha celebrado ni uno solo de esos eventos en su vida, al contrario de la demócrata, que tiene una probada experiencia en ellos.

Para ver el video da clic aquí