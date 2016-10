El Premio Nobel es un mandato para trabajar por la paz: Santos

''Recibo este reconocimiento con gran humildad y como un mandato para seguir trabajando sin descanso por la paz'', dice

BOGOTÁ, COLOMBIA (07/OCT/2016).- El Premio Nobel de la Paz es un mandato "para trabajar sin descanso por la paz", dijo el presidente colombiano Juan Manuel Santos, en una declaración en la Casa de Nariño, horas después de ser notificado de este galardón desde Oslo, Noruega.



"Recibo este reconocimiento con gran humildad y como un mandato para seguir trabajando sin descanso por la paz de los colombianos. A esta causa dedicaré todos mis esfuerzos por el resto de mis días", dijo.



Santos dio "gracias a Dios, la paz está cerca. La paz es posible. Es la hora de la paz. Juntos, como nación, lograremos construirla. Los invito a todos a que unamos nuestras fuerzas, nuestras mentes y nuestros corazones en este gran propósito nacional para que así, todos ganemos el más importante premio: la paz de Colombia".



Confesó que "esta mañana muy temprano me despertó mi hijo Martin para contarme la decisión del Comité Noruego de otorgarme el Premio Nobel de Paz".



"Agradezco infinitamente y de todo corazón esta honrosa distinción. La recibo, no a nombre mío, sino a nombre de todos los colombianos, en especial a los millones de víctimas que ha dejado este conflicto que hemos sufrido a lo largo de más de 50 años. Colombianos, este premio es de ustedes", reiteró.



Insistió que el premio es "por las víctimas - y para que no haya una sola víctima más, un sólo muerto más-- que debemos reconciliarnos y unirnos para culminar este proceso, y comenzar a construir una paz estable y duradera".



"Este honroso premio es también un tributo a todas aquellas personas que tanto han contribuido a que estemos a punto de lograr esa paz tan anhelada, a los negociadores de ambas partes, y a tantas otras personas e instituciones que nos han apoyado en este proceso", enfatizó el mandatario.