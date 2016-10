Colombia reflejó resistencia al perdón en plebiscito, dice canciller

La ministra María Ángela Holguín considera que el rechazo al acuerdo demuestra un odio acumulado

BOGOTÁ, COLOMBIA (05/OCT/2016).- El resultado del plebiscito del 2 de octubre, que le dijo no al Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), demostró un acumulado de "odios, rabias e imposibilidad de perdonar", dijo la canciller María Ángela Holguín.



En entrevista con el noticiero CM& de la televisión local, la ministra colombiana de Relaciones Exteriores dijo que nunca se imaginó un triunfo del No a los acuerdos de paz con la insurgencia.



Admitió que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no tenía plan B, para un escenario como el que se dio el pasado domingo.



El plebiscito lo ganó la propuesta del No con 50.2 por ciento, mientras que el Si consiguió 49.7 por ciento, con cerca de 13 millones de electores y una abstención de 63 por ciento, lo que obliga a revisar el Acuerdo de Paz con las FARC.



"Nunca me imaginé que el país no estuviera preparado para poder vivir en paz (...) todavía hay odios, rabias, imposibilidad de perdonar, y todo se vio reflejado ahí (en el plebiscito)", manifestó Holguín.



"Al final del día la gente votó porque no puede perdonar, porque no pueden dar un chance a las FARC, porque la gente está llena de odios y de resentimientos", subrayó.



"A la gente le cuesta mucho trabajo pasar la página. Cuando uno no quiere oír, no quiere oír," afirmó.



Insistió que el momento es difícil, pero se necesita mirar "cómo se puede arreglar y cómo seguir adelante, no podemos perder esta oportunidad de la paz, que nunca antes la habíamos tenido tan cerca y este momento no podemos perderlo".



A juicio de Holguín, muchos de los puntos acordados con las FARC fueron mal interpretados por los promotores del No, como es el tema de la justicia transicional, que garantiza no impunidad y no repetición.



La canciller reveló que varios países europeos le habían recomendado al gobierno de Colombia que "los plebiscitos eran peligrosísimos".



Sin embargo, el presidente Santos asumió el riesgo de tomar esa decisión y convocó a la consulta popular para refrendar o rechazar los acuerdos de paz, con el resultado conocido.