Destacan poco aporte de candidatos a vicepresidencia en debate

Prensa estadounidense Coinciden en que la sesión se resumió en una táctica defensiva sobre lo que Trump y Clinton han dicho

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (05/OCT/2016).- El debate entre los candidatos a la vicepresidencia, Mike Pence y Tim Kaine, careció de la animosidad personal que existe entre los aspirantes presidenciales y aportaron poco para modificar el curso de la contienda, consideró la prensa estadounidense.



La mayoría de los principales diarios del país coincidió en señalar que el debate en la comunidad de Farmville, Virginia, se resumió a una sesión de ataques y defensa sobre lo que Donald Trump y Hillary Clinton han dicho a lo largo de la campaña presidencial.



"Si hay algún votante indeciso que cite últimamente a los vicepresidentes como la razón que inclinó para ellos la balanza en la selección entre Clinton y Trump, nos gustaría conocerlo", indicó el diario USAToday en su análisis sobre el debate de la noche del martes.



El diario nacional consideró que por momentos Pence hizo recordar a Ronald Reagan, aunque más allá de esas reminiscencias el gobernador de Indiana aportó poco, pues tuvo que dedicar los 90 minutos del encuentro a defender al republicano Trump.



Así lo resumió por su parte Los Angeles Times, que destacó que con el tono mesurado de un ex locutor de radio y las tablas de un político veterano, "Mike Pence ofreció durante el debate la actuación que Donald Trump no pudo lograr en su reciente reunión con Hillary Clinton".



Recordó como Pence enumeró los puntos centrales específicos en los planes que la fórmula republicana tiene para Estados Unidos, y además "sin problemas, y sin una pizca de vergüenza, negó que Trump hubiera dicho las cosas que Trump había dicho".



"Al final era difícil saber cuánta de esta actuación en el debate tuvo la intención de que la mala semana para la campaña de Trump se recuperara, y cuánto fue una primera mirada de la propia carrera de Pence a la presidencial en 2020", cuestionó.



The New York Times hizo notar que tanto Kaine como Pence se enfrascaron en una dinámica defensiva sobre las políticas y el carácter de sus compañeros de fórmula, con el republicano haciendo poco esfuerzo para refutar directamente los constantes ataques sobre la aptitud de Trump a la Presidencia.



Dijo que Kaine fue mucho más agresivo desde el principio y utilizó con frecuencia una táctica de judo para convertir preguntas sobre él mismo y Clinton en oportunidades para ensalzar a su compañera de fórmula y asaltar al abanderado republicano.



"Pence, más formal y de modales suaves que su rival, parecía frustrado por la andanada proveniente de Kaine. A menudo bajó la mirada y sacudió ligeramente la cabeza ante los ataques contra Trump, mientras que Kaine tendía a interrumpirlo", anotó.



The Washington Post consideró por su parte que Pence trató de estabilizar la fórmula republicana acusando a sus oponentes demócratas de la misma clase de insultos y del partidismo crudo que han sido sello distintivo de la candidatura de Trump.



"Con Trump recuperado de las controversias que él mismo provocó en un momento crítico en la campaña, Pence proyectó un temperamento más estable que Trump y eludió en gran medida las demandas de Kaine para responder por las acciones y declaraciones incendiarias del candidato republicano", dijo.



Empero mencionó que Pence hizo numerosas declaraciones que chocaron con las posiciones adoptadas por Trump, sugiriendo que no deportaría inmediatamente a todos los inmigrantes indocumentados, que se justifica una acción militar de Estados Unidos en la ciudad siria de Alepo y que Rusia es un país peligroso que se debe tratar con agresividad.



En su editorial principal de este día, el Post caracterizó el debate más como una guerra de poder entre los candidatos presidenciales, que un concurso acerca de las capacidades de los dos hombres en el escenario.



"Se trató de una lucha desigual: Mike Pence tuvo que defender lo indefendible de Donald Trump. En gran medida, lo hizo conjurando a un candidato que no existe, partidario de una política exterior muscular como la de Reagan, a favor de un gobierno pequeño y de valores cristianos tradicionales. Era como si él estuviera defendiendo al compañero de fórmula que le gustaría tener", indicó.