Renegociar acuerdo de paz depende de las FARC: Colombia

Los negociadores del gobierno y comisionados de la ONU ya están reunidos en La Habana con la guerrilla

BOGOTÁ, COLOMBIA (04/OCT/2016).- La decisión de renegociar el acuerdo para terminar medio siglo de conflicto armado en Colombia depende de las FARC, dijo este martes la canciller María Ángela Holguín, dos días después de que el pacto con esa guerrilla marxista fuera rechazado en un plebiscito.

"La decisión de si se abren o no los acuerdos es más una decisión de las FARC", señaló en rueda de prensa Holguín, miembro de la delegación que negoció en Cuba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal y más antigua guerrilla del país.

Añadió que Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno, y el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, se encuentran en La Habana reunidos con los delegados de las FARC para evaluar su disposición a revisar lo acordado.

"Se cerró el acuerdo y eso fue lo que firmamos el 26 de septiembre. Así que la decisión no es del gobierno", enfatizó en rueda de prensa, señalando que existe "toda disposición" a oír las razones de quienes votaron "No".

Holguín, designada el lunes por el presidente Juan Manuel Santos para dialogar con los opositores al pacto, dijo que "no debería pasar mucho tiempo" para que quienes promovieron el rechazo al acuerdo, encabezados por el expresidente Alvaro Uribe, "pasen el listado de lo que quieren hacer revisar".

"Aquí está en juego la paz, terminar un conflicto de 52 años", dijo, y añadió que "ojalá sea pronto" la reunión con los voceros del Centro Democrático, el partido de derecha liderado por Uribe.

Sobre cómo recibió la comunidad internacional el rechazo al acuerdo, tras el apoyo dado a los diálogos de casi cuatro años, Holguín señaló: "bastante aterrada".

"Todas las llamadas que he recibido son de decepción y de que no entienden cómo un país toma la opción de no hacer la paz. Pero al mismo tiempo, muy apoyadores y muy diciendo 'Ojalá las fuerzas políticas tengan la madurez de mirar rápidamente cómo se puede retomar el camino del fin del conflicto'", señaló.

Respecto a los recursos que muchos países habían prometido a Colombia para implementar el acuerdo, la ministra dijo: "Todo queda congelado. Los países van a esperar para ver qué pasa para aportar".

Además, dijo que a pesar de que tanto el gobierno como las FARC confirmaron que mantienen el alto al fuego iniciado el 29 de agosto en el marco del acuerdo alcanzado, Naciones Unidas "tendrá que estudiar cuánto deberá permanecer" en el país, al que llegó para supervisar el cumplimiento del pacto, luego del triunfo del "No".

"Es algo que se va a definir en poco tiempo porque el mandato de la misión política de la ONU, a través de la resolución de enero de este año, dice que es por un acuerdo de paz y en este momento no tenemos un acuerdo de paz (...) no fue refrendado", indicó.

Holguín admitió que "difícilmente" el gobierno podía pensar que Colombia le diría "No" a "ser un país normal".

"No había plan B. Creíamos que el país quería la paz", dijo.