Trump admite beneficiarse de 'injusta' ley fiscal de EU

El candidato republicano presume haberlas utilizado, pero prometió cambiarlas si es presidente

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (03/OCT/2016).- El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, admitió hoy ser "un gran beneficiario" de las "injustas" leyes fiscales estadounidenses, presumió de haberlas usado "brillantemente" para su provecho, pero prometió cambiarlas si es presidente.

"La injusticia de las leyes fiscales es increíble, es algo de lo que he hablado durante mucho tiempo pese a haber sido uno de los grandes beneficiarios de esas leyes, pero ahora estoy trabajando para ti (para los ciudadanos), no para Trump", afirmó hoy en un mitin en Pueblo (Colorado).

"Por eso entiendo el complejo sistema mejor que nadie y por eso puedo arreglarlo mejor que nadie y eso es lo que me comprometo a hacer", añadió.

En sus primeras declaraciones tras las revelaciones de su historial fiscal publicadas por el New York Times el pasado sábado, el magnate presumió de haber usado de manera "brillante" las normas para pagar los menos impuestos posibles dentro de la ley.

"Como hombre de negocios y como promotor inmobiliario he usado legalmente las leyes fiscales para mi beneficio, el de mi empresa, mis inversores y mis empleados", afirmó.

"Honestamente -prosiguió- he usado brillantemente esas leyes y, como he dicho a menudo, tengo una responsabilidad fiduciaria de no pagar más impuestos de lo que requiere la ley, o por decirlo de otro modo, de pagar lo menos que pueda y tengo que deciros que odio cómo gastan nuestros impuestos".

Trump ha tardado dos días en hablar sobre las revelaciones del New York Times, que publicó el sábado que el magnate podría haber evitado, de forma legal, pagar impuestos federales durante 18 años gracias a una declaración de pérdidas de 915.7 millones de dólares en 1995.

"Los medios están obsesionados con estas informaciones de 1995, cuando las condiciones del mercado inmobiliario eran casi tan malas como en la Gran Depresión de 1929 y sin comparación con las de la recesión de 2008 (sugiriendo que eran peores en los noventa)", comentó el multimillonario neoyorquino.

Así, Trump defendió que usó las leyes fiscales que dice querer cambiar ahora para salir de la crisis que sufrieron sus negocios a principios de los noventa, "algo que muchos no fueron capaces de hacer".

El magnate se comparó con "gente" como su oponente, la candidata demócrata, Hillary Clinton, "que no ha hecho un dólar honesto en su vida".

Horas antes en un mitin en Toledo (Ohio), la demócrata propuso una ley que obligue a todos los aspirantes presidenciales a publicar sus declaraciones de impuestos y dijo que dejar que Trump arregle el sistema fiscal de EU es como "dejar al zorro cuidar el gallinero".

Trump dijo ayer en Twitter que él conoce las "complejas leyes fiscales (de EU) mejor que nadie que se haya presentado nunca antes a presidente" y que es "el único que puede arreglarlas".