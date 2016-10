Clinton critica a Donald Trump por impuestos

La demócrata propone una probación de ley que obligue a los candidatos a presentar sus declaraciones de impuestos

OHIO, ESTADOS UNIDOS (03/OCT/2016).- Hillary Clinton criticó a Donald Trump por sus declaraciones fiscales, su espíritu empresarial y su falta de credibilidad, en un intento de aprovechar las versiones periodísticas de que el magnate neoyorquino no pagó impuestos federales durante años, una de las tantas revelaciones que han sacudido la campaña del candidato presidencial republicano.

En un acto político realizado en una estación ferroviaria en el centro de Toledo, la candidata presidencial demócrata pintó a Trump como un empresario torpe y de corazón frío que "representa el mismo sistema rígido que él afirma va a cambiar".

Clinton propuso la aprobación de una ley que obligue a los candidatos presidenciales de los principales partidos a presentar sus declaraciones de impuestos, algo a lo que Trump se ha opuesto, y lo acusó de eludir su responsabilidad como contribuyente.

"Él ha convertido los excesos corporativos en un modelo de negocios", agregó. "Trump es primero y después todos los demás".

Es la primera reacción de Clinton a un artículo difundido el fin de semana en el periódico The New York Times, según el cual Trump declaró pérdidas netas de cerca de 916 millones de dólares en un solo año en sus impuestos sobre la renta.

De acuerdo con el periódico, una pérdida de semejante magnitud habría eximido a Trump del pago de impuestos federales durante casi dos décadas, aseveración que su equipo de campaña no ha negado ni ha confirmado.

Trump se abstuvo de mencionar el lunes sus problemas fiscales durante un acto con ex soldados en Virginia, pero en un evento político posterior afirmó que ha pagado la menor cantidad de impuestos "hasta donde es legalmente posible", lo que era su obligación como dueño de una compañía importante de bienes raíces.

El magnate también ha encomendado a su equipo de campaña que lo defienda. Sus aliados, destacó la versión del Times, lo describieron como un "genio" por aprovechar el sistema fiscal para reconstruir su fortuna.

El equipo de campaña de Clinton aprovechó ese comentario con un nuevo mensaje televisivo que contiene la pregunta: "Si no pagar impuestos lo hace inteligente, ¿en que nos convierte eso a los demás?"

En sus declaraciones, una exposición prolongada de sus principios económicos, Clinton preguntó con sorna: "¿Qué tipo de genio pierde mil millones de dólares en un solo año?"

Pero no son los únicos problemas de Trump.

Ex miembros del elenco y el personal de su programa de TV "The Apprentice", describieron por primera vez el trato que daba a las mujeres en el plató. Estos empleados dijeron a The Associated Press que Trump juzgaba a las concursantes por el tamaño de sus senos y hablaba sobre aquéllas con las que le gustaría tener relaciones sexuales.

En un comunicado, el equipo de campaña de Trump calificó las denuncias de "totalmente falsas".

Asimismo el lunes, la procuraduría general de Nueva York ordenó a la Fundación Trump suspender de inmediato la recaudación de fondos en el estado porque no estaba registrada para efectuar ese tipo de actividad.