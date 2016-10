Trump promete ofensiva sin precedente contra piratas cibernéticos

''Esta es la guerra del futuro. El predominio de Estados Unidos en este campo debe ser incuestionable'', dice

HERDON, ESTADOS UNIDOS (03/OCT/2016).- Donald Trump prometió una ofensiva sin precedente en el frente cibernético, que neutralizará a actores estatales y no estatales detrás de recientes ataques que han comprometido la privacidad de millones de consumidores estadounidenses.



"Esta es la guerra del futuro. El predominio de Estados Unidos en este campo debe ser incuestionable, pero hoy en día está totalmente cuestionado. La gente ni siquiera sabe si tenemos la capacidad que se supone debemos tener cuando nos fijamos lo que está pasando en otros países", dijo.



Al hablar ante veteranos de guerra en esta comunidad de Virginia, ubicada a poco menos de medio hora al noreste de Washington, Trump dijo que la ciberseguridad no es sólo una cuestión de desarrollo de tecnologías defensivas, sino también de tecnologías ofensivas.



"Para los actores terroristas no estatales, Estados Unidos debe desarrollar la capacidad, sin importar lo difícil que sea, para rastrear e incapacitar a los responsables y hacerlo rápidamente. Debemos convertir la guerra cibernética en una de nuestras mejores armas contra los terroristas", insistió.



Trump dijo que hechos recientes como los ataques contra los bancos JP Morgan y Chase, así como el sitio de ventas EBay y la cadena de tiendas departamentales Target, además del que fue blanco el FBI, revelan que "el alcance de nuestro problema de la seguridad cibernética es enorme".



A decir del abanderado presidencial republicano, estos ejemplos ilustran el fracaso del gobierno del presidente Barack Obama en este frente, por lo que adelantó que de llegar a la Casa Blanca, está será una tarea donde el ejercito tendrá participación.



"Como elemento de disuasión contra ataques a nuestros recursos críticos, Estados Unidos debe poseer la capacidad incuestionable para lanzar contraataques cibernéticos paralizantes. Y me refiero paralizante, paralizante", insistió.



Indicó que Estados Unidos debe convertir la guerra cibernética "en una de nuestras mejores armas contra los terroristas. Y (ellos) tienen que conocer su venida porque en este momento, no saben nada de nosotros. Simplemente parece que tienen libertad total para hacer lo que quieren hacer, nada va a suceder".



"No podemos permitir que esto suceda. Tenemos que parar inmediatamente antes de que sea demasiado tarde", advirtió.