Votantes católicos se inclinan por Hillary Clinton

Un 46 por ciento de los electores católicos probables favorece a la ex primera dama para ganar las elecciones del 8 de noviembre

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (03/OCT/2016).- La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton aventaja a su rival republicano Donald Trump entre los votantes estadounidenses que profesan la fe católica, señaló un nuevo sondeo de la organización Catholics for Choice.



Un 46 por ciento de los electores católicos probables favorece a la ex primera dama para ganar las elecciones del 8 de noviembre, frente al 40 por ciento que prefiere al millonario estadunidense.



Entre los católicos, los votantes latinos, las mujeres y los jóvenes de la generación del milenio (1980-2000) muestran el mayor respaldo a Clinton.



Un 63 por ciento de los latinos que se identifica como católicos se inclina a votar por Clinton y sólo un 22 por ciento por Trump. No obstante éste aventaja a la ex primera dama con 13 puntos porcentuales entre los católicos blancos.



La divulgación de la encuesta coincide con la realización mañana del primero y único debate entre los dos candidatos vicepresidenciales, el demócrata Tim Kaine y el republicano Mike Pence, ambos católicos.



Kaine y Pence protagonizarán su encuentro cara a cara en la Universidad Longwood, en Virginia, uno de los llamados "estados campos de batalla" que, según expertos, definirán el desenlace electoral.



Seis de cada 10 de los católicos estadounidenses dijeron en la encuesta que las posiciones de la jerarquía de la Iglesia católica no son un factor que consideran para la selección de su favorito presidencial.



Una proporción similar de los católicos no se siente obligado a seguir las recomendaciones de los obispos para escoger a su candidato o candidata.



El voto católico representa alrededor del 25 por ciento del electorado estadunidense y tiende a votar a favor de los demócratas en las elecciones presidenciales.



"Esta nueva encuesta confirma lo que siempre hemos sabido: los católicos están preocupados con la justicia social y la compasión, y no votan con los obispos", señaló el presidente de la organización Jon O'Brien.



El sondeo fue realizado entre mil cinco adultos católicos registrados para votar y tiene un margen de error de 3.2 puntos porcentuales.