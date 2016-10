Como Papa he acompañado a gays y transexuales: Francisco

El Pontífice advirtió que no está de acuerdo con la imposición de una mentalidad de género en las escuelas

CIUDAD DEL VATICANO (03/OCT/2016).- Francisco reveló que como Papa ha acompañado a homosexuales y transexuales, intentando acercarlos a Dios, pero advirtió que no está de acuerdo con la imposición de una mentalidad "de género" en las escuelas.



"Las he acompañado y las he acercado al Señor, algunos no pueden... Pero hay que acompañar a las personas como las acompaña Jesús."



"Cuando una persona que tiene esta condición llega ante Jesús, él seguramente no le dirá: ¡Vete, porque eres homosexual!", afirmó.



El líder católico hizo estas afirmaciones a bordo del avión que lo condujo de regreso a Roma tras una gira internacional de tres días por Georgia y Azerbaiyán, los países del Cáucaso.



Recordó que el año pasado recibió una carta de una mujer que desde niña sufrió mucho hasta que decidió realizarse una operación para cambiar de sexo, adquirió los rasgos de un hombre y ahora trabaja como empleado de un ministerio en España.



Contó que esta persona fue muy acompañada por su obispo, quien "perdía" tiempo con él. Luego cambió su identidad civil, se casó y le escribió para decirle que sería un consuelo irlo a ver al Vaticano.



"Me contó que en el barrio en el que vivía estaban el viejo sacerdote, el viejo párroco, y uno nuevo. Cuando el nuevo párroco lo veía, le gritaba desde la acera: ¡Te vas a ir al infierno! Cuando se encontraba con el viejo, le decía: ¿Desde hace cuánto que no te confiesas? Ven, ven...", siguió.



"La vida es la vida, y hay que tomar las cosas como vienen. El pecado es el pecado. Las tendencias o los desequilibrios hormonales dan muchos problemas y debemos estar muy atentos al decir que es todo es lo mismo: cada caso, hay que acogerlo, acompañarlo, estudiarlo, discernir e integrarlo. Esto es lo que haría Jesús hoy", añadió.



Consideró que se trata de un problema "humano y de moral", que se debe resolver "como se puede" pero siempre con la misericordia de Dios, con la verdad y con el corazón abierto.



No obstante, hizo referencia a la "maldad" que se hace con el adoctrinamiento en la "teoría de género" y para ilustrar su pensamiento contó la historia de un papá francés que cuando hablaba en la mesa con sus hijos le preguntó a uno de 10 años "¿Tú qué vas a ser de grande?", él replicó: "¡Una chica!".



Sostuvo que el papá se dio cuenta que en los libros de escuela se enseñaba la "teoría de género", y eso "va contra las cosas naturales".



"Una cosa es que una persona tenga esta tendencia o esta opción, o incluso quien cambie de sexo. Otra cosa es enseñar en las escuelas esta línea, para cambiar la mentalidad. A esto yo le llamo colonización ideológica", apuntó.



Durante la conferencia de prensa el Papa habló de otros temas y confirmó que se está estudiando la beatificación del sacerdote francés Jacques Hammel, que fue degollado por dos terroristas islamistas en junio mientras celebraba la misa.



Explicó que es necesario buscar los testimonios "frescos" de la gente que lo conoció para saber si es prudente beatificarlo.