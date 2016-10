Aliados de Donald Trump defienden sus prácticas fiscales

Consideran que la revelación del NYT demuestra que el candidato republicano a la Casa Blanca ''es un genio''

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (02/OCT/2016).- Aliados de Donald Trump defendieron las prácticas fiscales del abanderado presidencial republicano, luego que se reveló que el millonario pudo haber dejado de pagar impuestos durante años debido a la pérdida de casi mil millones de dólares que reportó en 1995.



El ex alcalde Rudy Giuliani consideró que la revelación hecha por The New York Times demostró que Trump "es un genio. Él sabe cómo hacer funcionar el código de impuestos para el beneficio de la gente que está sirviendo", además de insistir que no hubo actos indebidos durante el año en cuestión.



Dijo que el diario omitió dejar en claro que estos recursos son legales, e igualmente omitió señalar que como la cabeza de una empresa, Trump tiene la obligación de aprovechar las ventajas fiscales y usar las deducciones legales y ventajas fiscales que están a su disposición.



"Yo aconsejo a mis clientes hacer eso, porque, si no lo hacen, lo que consiguen es ser demandados por inversores, por sus inversionistas; pierden puestos de trabajo para sus empleados, y la realidad es que esto es bastante común en las grandes empresas estadunidenses, gigantescas", declaró en entrevista con la televisora CNN.



A partir de documentos fiscales de Trump que recibió de manera anónima, el diario reveló que el candidato republicano perdió 916 millones de dólares en 1995, en lo que fue un atisbo a sus finanzas, ya que ha rehusado dar a conocer sus declaraciones de impuestos argumentando una auditoría por el Servicio Interno de Rentas (IRS).



De acuerdo con expertos en leyes tributarias consultados por el periódico, esa pérdida sería suficiente para que Trump evitara pagar impuestos federales hasta por 18 años bajo las generosas reglas que existen para las personas de altos ingresos.



Las pérdidas que Trump asumió como personales ese año provinieron de los tres casinos que el millonarios operaba entonces en Atlantic City, Nueva Jersey, su aerolínea y el Plaza Hotel de Manhattan, que probó entonces ser una mala adquisición.



Por separado el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, desestimo la noción de que Trump no haya pagado impuestos federales al indicar que la nota del Times aludió a la posibilidad que este tuvo para aprovechar este beneficio, pero sin probar que lo hizo, e insistió en su habilidad para navegar las leyes tributarias.



"No hay nadie que ha demostrado mayor genio en la forma para maniobrar el código de impuestos y con razón utiliza las leyes para hacer eso", indicó el cercano asesor del candidato republicano durante una entrevista con la televisora Fox.



Por separado Robby Mook, director de la campaña de Hillary Clinton para América, calificó como una bomba la revelación del diario, insinuando que Trump pudo haber evadido el pago de impuestos durante casi dos décadas "mientras decenas de millones de familias trabajadoras si pagaron los suyos".



"A eso él le llamó 'ser inteligente'. Ahora que se le acabaron los juegos, ¿por qué pública él su declaración de impuestos y nos muestra a todos cuán 'inteligente' realmente es?", cuestionó en una declaración escrita difundida este domingo.