Recuerda el Papa a 'valientes cristianos' en Azerbaiyán

El líder espiritual celebró una misa en Bakú, donde llegó esta mañana para fomentar la sociedad multiconfesional

BAKÚ, AZERBAIYÁN (02/OCT/2016).- El Papa Francisco recordó hoy a los valientes cristianos que han tenido confianza en el Señor y han sido fieles en la adversidad, tras celebrar la misa en Azerbaiyán, donde se encuentra en corta visita de 10 horas.



Francisco lo ha hecho al introducir la oración del Ángelus, al finalizar la misa celebrada en Bakú, capital de Azerbaiyán, donde llegó esta mañana para fomentar la sociedad multiconfesional del país.



El Santo Padre indicó que en la celebración eucarística ha dado "gracias a Dios con vosotros, pero también con vosotros". Y ha afirmado que en este lugar, la fe, después de los años de la persecución, ha realizado maravillas.



Además, ha dado las gracias de forma particular a la familia salesiana -que gestiona la iglesia donde se ha celebrado la misa- que cuida de este pueblo y promueve varias obras de caridad. Del mismo modo saludó a las hermanas Misioneras de la Caridad y las invitó a seguir con entusiasmo su obra de servicio a todos.



Azerbaiyán es el segundo país más grande de mayoría musulmana chií, por detrás de Irán, y tiene 570 católicos.



Durante su corta visita, Francisco tiene previsto reunirse con representantes de las principales confesiones, así como con el presidente, Ilham Aliyev, antes de regresar a Roma esta noche tras una gira de fin de semana por el Cáucaso que le llevó antes a Georgia.



La iglesia donde Francisco celebró la misa fue construida con ayuda financiera de musulmanes y judíos, según los sacerdotes salesianos que la gestionan. El gobierno azerí donó un trozo de tierra a las afueras de la capital tras una visita de san Juan Pablo II en 2002, pero construir la estructura requirió asistencia de personas no cristianas.



Azerbaiyán posee 86 mil 600 kilómetros cuadrados y una población de nueve millones 642 mil de los cuales sólo 570 personas son católicas.



En Azerbaiyán existe una sola parroquia y un centro pastoral. Tiene a un vicario apostólico (no obispo) y siete sacerdotes. Además, hay tres religiosos que no son sacerdotes, siete religiosas profesas, dos misioneros laicos y cuatro catequistas. Sólo hay 14 seminaristas.