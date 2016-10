Clinton repunta en sondeos mientras Trump se estanca

Sin embargo, no es segura la victoria de Clinton en las elecciones de noviembre

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (01/OCT/2016).- Hillary Clinton se vio recompensada con un considerable repunte de la mano de su destacado desempeño en el primer debate presidencial, mientras que su rival Donald Trump se empantanó por su disputa con una exreina de belleza, según sondeos divulgados el sábado.

Trump había eliminado la ventaja en los sondeos de su rival demócrata, pero el último promedio de sondeos realizado por RealClearPolitics muestra que ahora Clinton lo supera por tres puntos: 43.8 a 40.9%. El candidato libertario Gary Johnson alcanza el 7.3%.

Los resultados de los sondeos a nivel nacional muestran que Clinton mejora en varios estados oscilantes, incluidos los codiciados de Florida, Nevada y New Hampshire, después del disputado debate del lunes, visto por 84 millones de estadounidenses.

Sin embargo, una victoria de Clinton en las elecciones de noviembre, no está asegurada.

Los encuestadores están todavía esperando el veredicto de los indecisos electores en Ohio, Carolina del Norte y Pensilvania, donde Trump tiene programado un mitin este sábado en la noche.

Los demócratas están conquistando refuerzos, especialmente en Florida, un estado que constituye un complicado campo de batalla con más de 20 millones de residentes y consecuentemente tiene un mayor número de cupos en el colegio electoral. El plazo para registrarse para votar en este estado vence en menos de dos semanas.

Tanto el presidente Barack Obama como el vicepresidente Joe Biden, quienes ganaron en ese estado del sureste del país en 2008 y 2012, viajarán allá para tratar de captar votantes la próxima semana.

"Perturbado"

En los días siguientes al debate del lunes, Trump ha levantado polémica por sus comentarios abusivos sobre la reina de belleza venezolana Alicia Machado, después de que ella aumentara de peso tras ganar la corona de Miss Universo en 1996.

Mientras hacía campaña en Florida el viernes, Clinton describió a Trump como "perturbado", después de que el candidato republicano atacara a Machado con una serie de 'tuits' vengativos.



En un 'tuit', Trump llamó a los electores a ver un supuesto "video sexual" de Machado, dando un giro surrealista a la contienda por la Casa Blanca.

El magnate inmobiliario también recibió críticas después de que se desenterrara una película de porno suave de Playboy en la cual hace una breve aparición.

En el video de Playboy, Trump aparece abriendo la puerta de una limusina de la que salen varias atractivas modelos. Luego descorcha una botella de champaña y el espumante líquido cae sobre el famoso logo de la conejita de Playboy.

El candidato republicano también apareció en los titulares el sábado por un video de junio, en el cual reconocía que su negocio inmobiliario sufrió un impacto por haber calificado a los mexicanos como violadores y criminales al comienzo de su campaña.

Pero después de toda esta agitación, Trump insinuó que está listo para mucho más.

Él sugirió en una entrevista este sábado con el diario The New York Times que ahora se prepara para atacar a Clinton por las viejas infidelidades de su marido, el ex presidente Bill Clinton (1993-2001).

Trump había dicho una vez que él guardaría silencio sobre las infidelidades de Bill, pero parece haber cambiado de idea.

"Ella es desagradable, pero yo puedo ser más desagradable de lo que ella puede ser", dijo Trump al Times, sugiriendo que este ataque podría dañar la posición de ella con las mujeres.

"Hillary Clinton se casó con el mayor abusador de mujeres en la historia de la política", afirmó.

En un aparente intento por adelantarse a los planeados ataques de Trump, la campaña de Clinton divulgó un audio de Bill Clinton hablando sobre su matrimonio con Hillary.

"Creo que ella ha pasado literalmente su vida lidiando no solo con sus alegrías y bendiciones, sino también con sufrimientos y decepciones, y a veces con un trato injusto", dice un reflexivo Bill Clinton.

Votación anticipada



Trump tuvo una pequeña victoria el viernes, cuando la comisión de debates presidenciales admitió que su micrófono tenía problemas técnicos, tal como él lo había afirmado después del debate.

"Lidiar con ese micrófono fue un infierno mucho más difícil que lidiar con la deshonesta Hillary Clinton," dijo Trump ante seguidores el viernes en un acto en Novi, Michigan.

La votación anticipada comenzó en varios estados antes del segundo debate, programado para el 9 de octubre.

Los electores en el crucial estado de Iowa ya pueden votar, mientras que la votación anticipada en Florida comenzará en los próximos días.

Trump llamó a los asistentes al acto de Michigan a "aparecerse y votar" sin falta.

Incluso si un médico fuera a predecir su muerte, dijo el candidato republicano: "me importa un comino, aparezco y voto el 8 de noviembre".