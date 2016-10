Obama pide a Congreso aprobar pago de licencia por enfermedad

El beneficio constituiría además una manera más para proteger el ingreso familiar en momentos en que la renta per cápita de las familias ha aumentado

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (01/OCT/2016).- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó al Congreso a aprobar una ley que garantice el derecho al pago de licencia por enfermedad y que podría beneficiar a 40 millones de trabajadores del sector privado.



El beneficio constituiría además una manera más para proteger el ingreso familiar en momentos en que la renta per cápita de las familias ha aumentado en dos mil 800 dólares, empujado por un vigoroso mercado laboral que ha crecido durante 17 meses de manera consecutiva.



Obama dijo que actualmente en millones de familias ambos padres participan en la fuerza laboral, pero millones de ellos no tienen acceso ni siquiera a un sólo día de licencia pagada por enfermedad.



"Si usted se enferma, la opción que le queda es pésima. ¿Va a trabajar y contagia a todos los demás también? ¿O se cuida a sí mismo y se pierde un cheque?", cuestionó el mandatario durante su tradicional mensaje del sábado.



Aunque el mandatario estadunidense ha pedido de manera repetida al Congreso la aprobación de una ley que garantice este derecho durante siete días del año, los republicanos se han opuesto.



Obama dijo que el gobierno ha trabajado con los estados, las ciudades y las empresas para que hagan este cambio, "y muchos lo han hecho".



"De hecho, desde que asumí el cargo, diez millones más de trabajadores del sector privado han obtenido una licencia pagada por enfermedad. Desafortunadamente, todavía hay 40 millones de trabajadores del sector privado que no tienen ni un solo día. Es por eso que estoy haciendo lo que puedo por mi cuenta", dijo.



Bajo una ley ejecutiva de Obama, partir del 1 de enero, los contratistas federales estarán obligados a darles hasta siete días pagados por enfermedad cada año a sus empleados trabajando con contractos federales nuevos.



Dijo que la nueva ordenanza ayudará a un millón de trabajadores cuando ellos o un ser querido se enferme, cubriendo el tiempo necesario para recibir cuidados preventivos, incluyendo casos de violencia doméstica o agresión sexual.



Obama consideró que la licencia pagada por enfermedad no es un tema secundario o de género, es una necesidad dentro de otras prioridades económicas.



"Necesitamos un Congreso que actúe en estos asuntos, porque marcarían una diferencia significativa en las vidas de millones de estadunidenses que están trabajando duro todos los días. Es más que hablar, es acción. Y eso es lo que se debe exigir a cada político que desee tener el privilegio de servirles", apuntó.