Pakistán e India intercambian disparos en Cachemira

ISLAMABAD, PAKISTÁN (01/OCT/2016).- Fuerzas de seguridad de India y Pakistán intercambiaron hoy disparos a través de la frontera del disputado territorio de Cachemira, señalaron fuentes del ejército paquistaní, mientras la tensión entre los dos vecinos va aumentado.



Oficiales de ambos ejércitos se acusaron mutuamente de iniciar las acciones, que tuvieron lugar a lo largo de la llamada "línea de control" dividiéndolos en la disputada región del Himalaya, pero no se reportaron víctimas.



De acuerdo con un comunicado del ejército, las tropas paquistaníes respondieron a disparos provenientes del lado indio, que comenzó a las 04:00 horas locales y continuó durante cuatro horas en el sector Bhimber, reportó el canal paquistaní de noticias Dawn News.



Hubo fuego de pequeños proyectiles y de mortero desde el otro lado de la frontera en el sector Akhnoor que duró alrededor de dos horas, indicó la fuente que añadió que están preparados para cualquier eventualidad.



Por otra parte, la prensa india y paquistaní criticaron la retórica belicista imperante en ambos países y advirtieron sobre las consecuencias de un conflicto nuclear, a raíz de la escalada de tensiones en la frontera común.



India no puede permitirse una guerra, señaló un editorial del diario The Telegraph, que criticó el discurso en algunos sectores nacionales y en similar sentido se pronunció el periódico Hindustan Times.



El enfrentamiento se produjo dos días después de que India afirmó que había llevado a cabo "ataques quirúrgicos" en la disputada región de Cachemira contra objetivos yihadistas, lo que desató el malestar de su vecino Pakistán.



Nueva Delhi buscaba una medida de represalia tras un ataque de yihadistas contra su base de Uri el pasado 18 de septiembre, que dejó 18 militares muertos, el balance más sangriento desde hace más de una década en Cachemira.



La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha expresado su preocupación por la escalada del conflicto en la Línea de Control de la conflictiva región de Cachemira, que se disputan India y Pakistán, y ha llamado a la mesura entre ambos países.



El portavoz de Naciones Unidas, Stephan Dujarric, señaló que el Grupo de Observadores Militares de la ONU en India y Pakistán (UNMOGIP) está al tanto de los informes sobre presuntas violaciones al alto el fuego.



Ambos países vecinos reivindican como suya la región himalaya de Cachemira desde 1947. Decenas de miles de personas, en su mayoría civiles, han perdido la vida en este conflicto.