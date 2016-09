Mi campaña podría beneficiar a mis negocios: Trump

Difunden un testimonio judicial que el candidato realizó en el pasado mes de junio

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (30/SEP/2016).- Donald Trump dejó entrever en un testimonio judicial videograbado difundido el viernes que su campaña presidencial podría beneficiar sus negocios de hotelería y aumentar el valor de su marca personal.

El juez de la Corte Superior del Distrito de Columbia, Brian Holeman, ordenó que se hiciera público el testimonio que Trump rindió en junio luego de las solicitudes presentadas por diversos medios noticiosos.

Aunque una transcripción de la declaración ya había sido hecha pública, los abogados de Trump le habían pedido al juez que no hiciera público el video. Holeman rechazó esa petición.

La compañía de Trump demandó a Geoffrey Zakarian el año pasado cuando el empresario restaurantero canceló un contrato para abrir un comedor de lujo en el Trump International Hotel de Washington después que el candidato calificara a los mexicanos como delincuentes, narcotraficantes y violadores.

Trump declaró que no creía que sus comentarios, que suscitaron críticas generalizadas,fueran nocivos porque derrotó a varios aspirantes "muy respetados", entre ellos senadores y gobernadores, para ganar la candidatura presidencial del Partido Republicano.

"Así que, saben, no es como que yo hubiera dicho algo muy malo", declaró Trump. "Porque si yo hubiera dicho algo muy malo, no habrían permitido que me impusiera a todas estas personas y ganara todas estas primarias republicanas".

El chef español-estadounidense José Andrés también canceló su contrato para abrir un restaurante en el lujoso hotel y atribuyó su decisión a los comentarios despectivos del magnate.

Trump demandó a ambos por incumplimiento de contrato y pide el pago de una indemnización y el costo de rentas perdidas por más de 10 millones de dólares cada uno.

El candidato señaló que ambos empresarios cancelaron los arriendos porque "pensaron que yo hice declaraciones que eran incendiarias en cierta manera", pero agregó que le sorprendió que adoptaran esa decisión.

El magnate dijo creer que ambos empresarios cometieron un gran error y auguró que su hotel en Washington será un gran éxito.

Trump refutó las versiones de prensa de que la ocupación en sus hoteles ha bajado desde que anunció su postulación el año pasado, y afirmó que sus negocios se han mantenido o incluso les ha ido mejor en los centros turísticos de su propiedad.

El magnate citó específicamente como ejemplo su Mar-a-Lago Club en Palm Beach, Florida.

"El gerente me comunicó recientemente, dijo, 'Caramba, éste es el mejor, en verdad el mejor año que hemos tenido en el Mar-a-Lago''', afirmó Trump. Según el candidato, el gerente atribuyó el alza en ese negocio a la campaña política del magnate.