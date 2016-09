Trump prefiere atacar a una mujer que hablar de muro con EPN: Clinton

El republicado también escribió en su Twitter que la ex reina de belleza tenía un pasado 'terrible'.

Clinton cuestiona que la agresión se haya dado en la madrugada El magnate se refirió a Alicia Machado como ‘la repugnante’, en redes sociales CIUDAD DE MÉXICO (30/SEP/2016).- La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, asegura que para Donald Trump es más fácil insultar a una mujer que hablar con el Presidente Enrique Peña Nieto sobre el muro. En un evento en Florida, Clinton declaró: "Le resulta más fácil -a Trump- insultar a mujeres que hablar con el Presidente de México sobre construir la muralla". Y cuestionó: “¿Quién se levanta a las 3 de la madrugada para comenzar un ataque en Twitter contra una ex Miss Universo?”, esto después de que el candidato republicano, Donald Trump, atacara a la venezolana Alicia Machado durante la madrugada de este viernes. El magnate escribió en su Twitter que la ex reina de belleza tenía un pasado "terrible" y que Clinton fue "engañada" para que la presentara "como un 'ángel'. "¿No será que la tramposa Hillary ayudó a la repugnante (investiguen su pasado y su video sexual) Alicia M a obtener la ciudadanía estadounidense para poder usarla en el debate?", dice el tuit de Trump de las 5:30 a.m. Ante esto, la actriz Alicia Machado respondió en su cuenta de Instagram a los señalamientos que hizo Donald Trump sobre ella y su supuesto "terrible" pasado. Machado compartió una fotografía en la que aparece cubierta con la bandera de Estados Unidos, y a la que acompañó con palabras de descalificación para el candidato republicano, pues asegura que de nueva cuenta sus dichos son ataques, insultos e intentos de revivir difamaciones y falsas acusaciones sobre ella.

Wow, Crooked Hillary was duped and used by my worst Miss U. Hillary floated her as an "angel" without checking her past, which is terrible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de septiembre de 2016

Using Alicia M in the debate as a paragon of virtue just shows that Crooked Hillary suffers from BAD JUDGEMENT! Hillary was set up by a con. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de septiembre de 2016

Did Crooked Hillary help disgusting (check out sex tape and past) Alicia M become a U.S. citizen so she could use her in the debate? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de septiembre de 2016