Diario de mayor circulación en EU pide abstenerse de votar por Trump

''Ha demostrado que carece del temperamento, conocimiento, determinación y honestidad'', indica

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (30/SEP/2016).- El diario USAToday llamó a los estadunidense a no votar por Donald Trump, al descalificarlo para ocupar la presidencia de Estados Unidos, tomando así partido por primera vez en su historia en una elección presidencial.



"Desde el día que declaró su candidatura, 15 meses atrás, hasta el primer debate presidencial esta semana, Trump ha demostrado de manera repetida que carece del temperamento, conocimiento, determinación y honestidad que Estados Unidos necesita de sus presidentes", indicó.



En su principal editorial, el rotativo nacional señaló que aunque en días recientes otros rotativos se han desmarcado de apoyar al abanderado republicano, el pronunciamiento del diario fundado 34 años atrás fue notable por ser la primera vez en que asume una postura respecto de un candidato presidencial.



En el editorial titulado "No voten por Trump", la Junta Editorial del diario señaló que dado que "cada contienda presidencial es diferente, hemos revisado nuestra política de no dar apoyo político cada cuatro años. Nunca habíamos visto una razón para alterar nuestra postura, hasta ahora".



El diario, el de mayor circulación en el país, recordó haber sido altamente critico de Trump en otros editoriales, consideró que con elecciones anticipadas teniendo ya lugar en algunos estados "y las encuestas dando cuenta de una cerrada carrera, ahora es el tiempo de exponer las razones por las que Trump no debe ser presidente", señaló.



A decir del matutino estas incluyen ser una persona errática, pobremente preparada para ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tener prejuicios raciales, su tendencia a hablar de manera irresponsable, además de la dudosa reputación de sus negocios, "y ser un mentiroso en serie".



El diario empero fue también critico de Hillary Clinton, sobre quien dijo tener reservas debido a su actitud, su falta de honestidad al hablar "y su extremo descuido en el manejo de información clasificada".



"Este Editorial no representa un apoyo para Hillary Clinton, quien tienen sus propias falencias (aunque con las suyas es menos probable que se vea amenazada la seguridad nacional; o lleva a una crisis constitucional). La Junta editorial no tiene un consenso para apoyar a Clinton".



Esta semana el diario The Arizona Republica, repudió en su editorial la candidatura de Trump y dio su apoyo a Clinton, dando la espalda al candidato presidencial republicano por primera vez desde su fundación en 1890.