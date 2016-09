Clinton acusa a Trump de haber violado el embargo a Cuba

La compañía de Trump habría gastado 68 mil dólares en Cuba, según la revista Newsweek; cuando era ilegal para los estadounidenses gastar en la isla

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (29/SEP/2016).- La candidata demócrata Hillary Clinton acusó el jueves a Donald Trump de haber violado el embargo estadounidense a Cuba tras un informe de prensa que señala que una compañía del magnate gastó dinero en la isla sin la aprobación de Washington.

Clinton y su equipo resaltaron un reportaje de la revista Newsweek que documenta un viaje en 1998 de ejecutivos de la compañía Trump Hotels & Casino Resorts a la isla, en la que buscaban establecerse en caso de que Estados Unidos flexibilizara el embargo.

La revista afirmó que analizó documentos que muestran que la compañía de Trump gastó al menos 68 mil dólares en Cuba, cuando era ilegal para los estadounidenses gastar en la isla sin la aprobación del gobierno de Washington.

El informe muestra que la compañía no gastó el dinero directamente, pues optó por canalizar los fondos a través de una firma consultora -Seven Arrows Investment and Development Corp-, con el conocimiento de Trump, para que los gastos parecieran una obra de caridad.

Un antiguo ejecutivo de Trump que habló con Newsweek bajo anonimato dijo que la compañía no obtuvo licencia del gobierno para gastos antes del viaje.

"Trump parece haber roto la ley y actuado contra los intereses de nuestro país, todo para poder llenar sus propios bolsillos", escribió Clinton en su cuenta de Twitter, con un enlace al artículo en Newsweek.com.

Establecido en 1962, el embargo fue diseñado para privar al régimen de Fidel Castro de dólares estadounidenses. A pesar del reciente restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, el embargo sigue en pie hasta hoy.

Ante las preguntas sobre el caso, la jefa de campaña de Trump, Kellyanne Conway, casi admitió que la compañía del magnate violó el embargo.

"Así como entiendo el reportaje, pagaron dinero en 1998", dijo a la cadena ABC.

Sin embargo, Trump finalmente "decidió no invertir ahí", añadió, pues el magnate mantuvo una postura "muy crítica" sobre Cuba y el régimen Castro.

Los asuntos de Trump en Cuba podrían afectar el voto en el importante estado de Florida, donde viven más de un millón de cubanoestadounidenses.

El senador republicano por la Florida y ex aspirante presidencial Marco Rubio, cuyos padres salieron de Cuba, se mostró "muy preocupado" por el reportaje.

"Espero que la campaña de Trump dé un paso al frente y responda algunas preguntas sobre esto", dijo Rubio a la ABC.

"Fue una violación de la ley estadounidense si fue así como sucedió", agregó.