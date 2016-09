Son 108 los heridos por choque de tren en Nueva Jersey

En conferencia de prensa, Christie dice que el maquinista está herido de gravedad y está cooperando con la investigación

HOBOKEN, ESTADOS UNIDOS (29/SEP/2016).- El gobernador del estado de Nueva Jersey, Chris Christie, confirmó el número de lesionados por el choque de un tren de pasajeros en la estación de Hoboken esta mañana.



En una improvisada conferencia de prensa próxima a la estación de Hoboken, Christie dijo que el número de heridos ascendía a 108.

"El maquinista que operaba el tren resultó herido de gravedad. Está en el hospital y ya coopera con los oficiales en la investigación de lo ocurrido", añadió.

Christie declinó identificar a la víctima fatal del accidente, sucedido alrededor de las 08:45 horas locales de este jueves, pero detalló que la mayoría de los heridos estaban dentro del medio de transporte.

La persona que murió estaba en la plataforma de la estación de Hoboken, añadió.



Previamente Kenneth Garay, médico en jefe del centro hospitalario, precisó que tres personas heridas están en condición crítica, ocho tienen lesiones que calificó como serias y 40 individuos pudieron arribar caminando a las instalaciones.



Garay puntualizó que algunas heridas eran de naturaleza ortopédica mientras que otras tantas eran lesiones internas. Asimismo, el director ejecutivo del hospital, Joseph Scott, subrayó que otras personas eran atendidas por contusiones menores.



Por su parte, el consulado de México en Nueva York emitió avisos en redes sociales para ofrecer su asistencia legal a mexicanos heridos en el accidente. Hasta las 13:00 horas (17:00 GMT), voceros del consulado señalaron que no han detectado a ningún mexicano lesionado.



Las autoridades aún no han ofrecido una explicación sobre las causas del accidente, aunque testigos apuntan a que el tren simplemente no disminuyó la velocidad al entrar en la estación de Hoboken.



El sistema de tránsito de Nueva Jersey informó además que suspendió su servicio de trenes en la estación de Hoboken "debido a un accidente". En ese sentido, no hay señales de que las autoridades consideren lo sucedido como un atentado o un acto premeditado.