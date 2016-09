Líderes y miles de israelíes rinden homenaje a Shimon Peres

Ciudadanos desfilan en torno al ferétro del Premio Nobel de la Paz; está expuesto en el Parlamento para recibir honores

JERUSALÉN, ISRAEL (29/SEP/2016).- El féretro del ex presidente israelí y Premio Nobel de la Paz 1994, Shimon Peres, se encuentra expuesto en la explanada del Parlamento (Knesset), donde miles de israelíes, los líderes del país y grandes personalidades le rinden homenaje.



Los principales líderes israelíes, entre ellos el actual presidente Reuven Rivlin, el primer ministro Benjamín Netanyahu y el dirigente opositor Isaac Herzog iniciaron el homenaje en una ceremonia sin discursos, durante la cual depositaron coronas de flores en torno al ataúd.



Tras el breve acto, los ciudadanos comenzaron a desfilar en torno al féretro, cubierto con la bandera nacional azul y blanca y la estrella de David de Israel, según reportes del diario The Times of Israel.



El ex mandatario estadounidense William Clinton, mediador de los Acuerdos de Paz de Oslo (1993) de los que Peres fue uno de sus principales artífices, fue el primer líder mundial que presentó sus respetos ante el féretro del también ex primer ministro.



Clinton permaneció un breve momento en silencio frente al féretro de Peres, cuyos restos permanecerán expuestos durante toda la jornada, para que la ciudadanía pueda darle su último adiós.



Asimismo, destacados políticos, asesores y allegados de Peres tuvieron la oportunidad de rendir sus respetos al Nobel de la Paz, quien murió la madrugada del miércoles a los 93 años de edad, dos semanas después de sufrir un derrame cerebral.



Decenas de jefes de Estado y de gobierno, entre ellos el presidente estadounidense Barack Obama; el mandatario de Francia, François Hollande; el príncipe Carlos de Inglaterra y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y el mexicano Enrique Peña Nieto, asistirán mañana viernes al funeral de Estado de Peres.



El ex presidente israelí será enterrado el viernes en la parcela de los Grandes de la Nación del cementerio del Monte Herzl, en Jerusalén, donde reposará a la izquierda de Isaac Shamir y a la derecha de Isaac Rabin.



Los funerales comenzarán el viernes a las 09:30 horas locales con una ceremonia en el Monte Herzl, el mayor cementerio militar del país y lugar de reposo de buena parte de los dirigentes, entre ellos Theodor Herzl, padre del sionismo y visionario del Estado judío.



La Policía israelí desplegó un impresionante dispositivo de seguridad, con la movilización de cerca de ocho mil agentes en diversos puntos de Jerusalén para garantizar el desplazamiento de decenas de mandatarios y el aterrizaje y despegue en unas pocas horas de más de 120 aviones.



Peres fue uno de los arquitectos de un acuerdo de paz provisional entre israelíes y palestinos en 1993, conocido como Acuerdo de Oslo, tras lo cual recibió junto con el ex primer ministro Isaac Rabin y el líder palestino Yasser Arafat, el Premio Nobel de la Paz 1994.