EU incumple promesas al respaldar a kurdos en Siria, acusa Turquía

De acuerdo al ministro de Exteriores, Estados Unidos falta a su palabra al no forzar la retirada hacia el este del río Éufrates de las milicias kurdas

ESTAMBUL, TURQUÍA (27/SEP/2016).- El Gobierno de Estados Unidos ha incumplido su promesa de forzar la retirada hacia el este del río Éufrates de las milicias kurdas de Siria, ha denunciado el ministro de Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu.

Çavusoglu aseguró que aún hay unos 200 combatientes de la milicia sirio kurda Unidades de Protección del Pueblo (YPG) en la ciudad de Manbech, pese a que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, había dado garantías a Turquía de impedir su presencia en esta región una vez conquistada la ciudad.

Una promesa, dijo el ministro turco, que también habían formulado el vicepresidente, Joe Biden, y el secretario de Exteriores, John Kerry.

Una alianza de milicias sirias, las Fuerzas de Siria Democrática, encabezada por el YPG y respaldada por Washington, arrebató a mediados de agosto al grupo yihadista Estado Islámico (Dáesh) esta estratégica localidad en la ribera occidental del Éufrates.

"Nos lo ha prometido Obama, lo ha prometido Biden, lo ha prometido Kerry. Pero no los habéis enviado de vuelta (a su territorio al este del Éufrates). Eso quiere decir que, o bien no queréis hacerlo o no tenéis manera de que el YPG os haga caso", dijo el ministro.

"Siendo así, ¿cómo nos vamos a fiar del YPG en otros lugares?" preguntó Çavusoglu en una rueda de prensa en Ankara.

El diplomático turco reiteró que el YPG y el PKK, la guerrilla kurda de Turquía considerada terrorista por la UE, "son lo mismo", y criticó que el PYD, el brazo político del YPG, celebrara el pasado fin de semana su 8º congreso en Bruselas.

"No se puede uno aliar con unos terroristas contra otros", insistió Çavusoglu, tras acusar al YPG de cometer actos de limpieza étnica en los territorios que conquista.

"Sería un error llevar al YPG hasta Raqa", concluyó, en alusión a supuestos planes estadounidenses de atacar la 'capital' del Estado Islámico en Siria en alianza con las milicias kurdas, la fuerza guerrillera antiyihadista más eficaz en Siria.