Trump promete menos impuestos para regresar los empleos que 'se van' de EU

Hillary Clinton reprochó a su rival el apoyo dado a los responsables de provocar la crisis económica que recibió Barack Obama en su primer periodo

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (27/SEP/2016).- El aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la creación de empleos prosperaría bajo su Gobierno como resultado de un plan de bajos impuestos y menos regulaciones. “Nuestros empleos se están yendo del país; se están yendo a México y a muchos otros países”, expresó en el primer debate presidencial con la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton.

El candidato republicano exigió la renegociación de los tratados comerciales de Estados Unidos y dijo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte “es el peor pacto comercial” que ha firmado su país.

“Nuestro país está en problemas. No sabe qué hacer ante devaluaciones en esos otros países, especialmente en China. Lo que están haciendo con nosotros es algo muy triste”, dijo. “Yo traeré empleos de vuelta. Tú no puedes”, le lanzó a su rival.

Trump dijo que México cobra impuestos a los productos estadounidenses que importa, pero Estados Unidos no lo hace con las importaciones mexicanas. Clinton, por su parte, dijo recordó el estado en el que estaba la economía hace ocho años, cuando el presidente Barack Obama recibió la presidencia de manos del republicano George W. Bush, y dijo que Trump había apoyado a quienes provocaron la crisis económica.

“Lo último que queremos hacer es regresar a la política que nos falló”, dijo refiriéndose a la propuesta de Trump.

La ex secretaria de Estado expuso su interés por restaurar la confianza entre la comunidad y los policías para evitar más muertes por cuestiones de raza, incluso a través de una reforma en materia de Justicia Penal. El empresario, por su parte, expuso que su estrategia se basa en dos palabras: “La ley y el orden”, y habló de una estrategia de revisión para detectar y retirar las armas a quienes no deben tenerlas, un hecho que le valió críticas tanto de su rival en el debate como del propio moderador, Lester Holt, pues su propuesta es anticonstitucional.

Sobre seguridad cibernética, la candidata demócrata afirmó que “no hay duda” en que Rusia ha orquestado ciberataques contra la Unión Americana. Advirtió que no hay interés de su parte en iniciar una guerra, pero se comprometió a que “defenderá a los ciudadanos del país”.

Trump respondió que no es posible estar seguros de que la violación a sus esquemas de seguridad proviene del país que gobierna Vladímir Putin. “También pudo haber sido alguien sentado en su casa que logró penetrar la protección demócrata”, respondió.

Hillary Clinton se dirigió directamente a los espectadores y dijo: “No es por nosotros, es por ustedes”. Trump esquivó en un principio la misma pregunta, diciendo que haría “grande de nuevo” a un país “en serios problemas”. Ambos dijeron que aceptarían el resultado si el otro gana.

El baile del show y la razón

Donald Trump dice que Hillary Clinton carece de imagen presidencial; la demócrata acusa al republicano de racista. Esos fueron algunos de los calificativos intercambiados entre ambos candidatos.

El ejercicio llevó a una ex senadora y secretaria de Estado y a un empresario a discutir sobre economía, seguridad nacional y política exterior.

“Hillary no tiene una imagen presidencial, no tiene energía”, aseguró Trump durante los últimos minutos de su participación en el debate.

En semanas pasadas, el republicano aseguró que Clinton no podía ocupar la Casa Blanca porque no tiene una imagen presidencial. Hillary le respondió: “Cuando Donald viaje a 112 países para negociar tratados de paz, cese al fuego, liberación de rehenes (...) que me hable de energía”.

Las acusaciones no cesaron y Trump acusó a Clinton y Obama de haber creado al Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) cuando retiraron las tropas estadounidenses de Iraq. “Crearon un vacío de poder (...) para empezar no debieron estar, se retiraron y se formó ISIS. Debieron quedarse ahí y tomar el petróleo e ISIS no hubiera podido formarse”.

La demócrata recordó que Donald apoyó la guerra de Iraq y que retirar las tropas fue una decisión tomada por el ex presidente republicano George W. Bush. El periódico Washington Post, en su verificación de datos, le dio la razón Clinton.

El rotativo también resaltó que, a pesar de lo que afirman ambos candidatos, no hay aún planes concretos para combatir a ISIS.

Por otro lado, la demócrata acusó a Trump de promover “mentiras racistas” para agradar a sus seguidores, pues cuestionó por años la nacionalidad del presidente Barack Obama.

“Comenzó su gira con esta mentira a pesar de que no había ninguna prueba. Recuerden que Donald al inicio de su carrera fue demandado porque no quería rentar sus departamentos a personas afroamericanas”. El republicano no lo negó pero se justificó al decir que junto a su compañía otras “cientos” fueron demandadas.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

• Evadió el ‘juego’ republicano

Francisco Santana Villegas (académico de Relaciones Internacionales de la UP)

Hillary Clinton aprovechó su trayectoria y experiencia en la política para sortear las críticas de Donald Trump. Fue muy ecuánime y en ningún momento cayó en el juego de su rival, quien se mostró errático e inconsistente en sus respuestas, e incluso se desviaba del tema que le preguntaban.

En este primer debate, Clinton cumplió con las expectativas y eso puede ayudar a cierta parte de los electores indecisos. Donald Trump, dice el experto, sigue teniendo su postura tradicional: “ser él mismo”, cuando la gente quiere ver un Trump presidenciable.

“A la señora Clinton le fue mejor, supo llevar el debate la mayor parte del tiempo. No es sorpresa; la sorpresa hubiera sido que Trump hubiera sabido manejar mucho más la experiencia de Hillary Clinton, por lo que ella salió mejor librada”.

“Clinton aprovechó cada intervención, se defendió y tuvo más habilidad para usar el tiempo; habló de lo que hará, pero sobre todo de cómo lo hará. Trump se mantuvo en su postura económica, como si administrar al mundo fuera una empresa y debe haber utilidades. Eso es lo que no acaba de convencer a la gente que tiene que elegir un comandante en jefe; eso no lo ha sabido aprovechar. Sigue teniendo fijaciones contra el Tratado de Libre Comercio con México”.

• Más clara y consistente que Trump

Luis Carlos Ugalde (ex consejero del Instituto Federal Electoral)

Luis Carlos Ugalde, ex consejero del Instituto Federal Electoral, afirma que Hillary Clinton, candidata por el Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, ganó el debate porque fue más clara, didáctica y más consistente que el aspirante del Partido Republicano, Donald Trump.

Asegura que, tras la visita que hizo a México, no hubo cambios en el discurso de Trump con respecto a los planes que tiene para el país.

“Los primeros 15 minutos mencionó la palabra México seis o siete ocasiones para acusar al país de ser fuente de muchos problemas en materia comercial, empleos perdidos y fábricas que se han venido a México. Yo no vi ningún cambio en el tono de las acusaciones en contra de México”.

Resalta que Hillary Clinton se defendió bien en política exterior, en temas fiscales y en cómo fomentar mejores relaciones raciales. Además, en su opinión se mostró más confiable, conocedora y apta para el cargo.

Destaca que los puntos más débiles de Trump fueron su falta de conocimiento, el ser repetitivo y su actitud. “Su gran debilidad fue haberla dejado ir viva en el tema de los correos que no dio a conocer. Ese era el tema más fuerte y no surtió efecto en su ataque contra ella”.

• Fortalecida y elegante

Augusto Chacón (director del Observatorio Jalisco Cómo Vamos)

Para el director del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón, el debate que llevaron a cabo los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos permitió ver a una Hillary Clinton fortalecida que, con elegancia, logró que Donald Trump “mordiera el anzuelo” y dijera que su máximo activo es su temperamento.

“Vimos a una Hillary Clinton mucho más fuerte de lo que las notas nos hacían ver, mucho más dominante de los temas y que fue capaz de llevar a Donald Trump completamente a su territorio. Para Trump todo se resuelve a través de ser un buen negociante, a partir de comprarle a los socios en otros países, mientras que para Clinton están de por medio la palabra, los valores y ciertos principios de convivencia, democráticos y raciales”.

Chacón destacó que Trump no contestó con claridad a las preguntas que se le hicieron en asuntos puntuales, como sus impuestos, ni supo responder sobre cómo sanar las heridas raciales que se están abriendo en ese país.

“Lo que ya sabíamos se comprueba: es un personaje de coyuntura que se está aprovechando de la inconformidad de la clase media en Estados Unidos para pasar a una agenda que no es agenda y para pasar a un plan que no tiene plan”.

