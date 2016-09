Donald Trump no debe ser presidente de EU, dice el NYT

El diario advierte que la Casa Blanca podría terminar en manos de ''un hombre consumido consigo mismo''

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (26/SEP/2016).- El candidato republicano Donald Trump no debe ser presidente de Estados Unidos debido a sus cuestionables cualidades como líder y a que sus intereses personales son más importantes para él que el bienestar de la nación, apuntó The New York Times (NYT).



En un editorial publicado este lunes, el diario indicó que desde que anunció su campaña, cuando calificó a los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos de "violadores", quedó claro que Trump cedería a "impulsos peligrosos".



Titulado, "¿Por qué Donald Trump no debe ser presidente?", el texto argumentó que su campaña ha estado marcado por argumentos falsos e indignantes, insultos personales, nacionalismo xenofóbico y desvergonzado sexismo, además de sus posiciones cambian de acuerdo con sus caprichos y audiencias.



Publicado dos día después del editorial en respaldo a la candidata demócrata, Hillary Clinton, el texto advirtió que es momento de que las personas que no han decidido su voto consideren cuidadosamente a Trump por lo que es.



Advirtió que, de lo contrario, la Casa Blanca podría terminar un manos de "un hombre mucho más consumido consigo mismo que con el bienestar de la nación".



Dividido en secciones temáticas, el editorial del Times cuestionó la capacidad financiera de Trump como empresario, debido a que ha estado involucrado en numerosas bancarrotas, posibles fraudes y a que ni siquiera quiere revelar sus contribuciones fiscales.



También desestimó su capacidad como negociador y como político responsable capaz de mantener las alianzas clave para Estados Unidos, como en el caso de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).



El Times también rechazó que Trump pudiera ser un agente que propiciara un cambio benéfico en el mundo, debido a la serie de guerras comerciales que ha prometido iniciar, lo que será "una receta para la recesión".



El diario puntualizó que mientras que Clinton ha ofrecido "propuestas constructivas" en muchas áreas esenciales para Estados Unidos, como combate a la pobreza o mejoras a las escuelas públicas, Trump ha ofrecido "fanfarronadas o nada".



El Times llamó a los votantes atraídos a Trump a evaluar sus cualidades precisas: "fanfarroneo, salvaje escarnio contra aquellos que lo desafían, comentarios degradantes sobre las mujeres, mentiras, burdas generalizaciones sobre naciones y religiones".