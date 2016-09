Impráctico, plan económico de Trump: The Washington Post

''Sus propuestas han mejorado de escandalosas a sólo intelectualmente deshonestas'', destacan en una editorial

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (21/SEP/2016).- El plan económico del candidato presidencial republicano es "peligroso e impráctico" y tendría el impacto de perjudicar a la economía estadounidense, señaló el diario The Washington Post.



En un editorial titulado "De Peor a Malo", el diario capitalino reconoció que el millonario mejoró su propuesta original para recortar los impuestos en 9.25 billones (millones de millones) de dólares a una nueva versión que sólo los recorta en 4.4 billones de dólares.



"Sus propuestas han mejorado de escandalosas a sólo intelectualmente deshonestas. Su impacto predecible para la economía estadounidense pasó de desestabilizador a simplemente peligroso", ironizó el diario.



The Washington Post sostuvo que ninguna de las dos propuestas tiene una posibilidad plausible para ser cubierta sin aumentar la deuda nacional.



Bajo la propuesta fiscal de Trump, los principales beneficiarios serían los estadounidenses en el nivel más alto de ingresos, que reducirían la máxima tasa impositiva del 35 al 15 por ciento, de acuerdo con el Post.



El periódico señaló asimismo que el plan descansa sobre la noción de que la economía de Estados Unidos crecerá a tasas de 3.5 por ciento de manera sostenida.



"Ciertamente ningún encargado presupuestal prudente apostaría el presupuesto a esa posibilidad", indicó.



The Washington Post señaló que Estados Unidos necesita un presupuesto que cubra las necesidades de la población y no sólo beneficie a los ricos estadounidenses.



"En vista de esos retos, la propuesta voluntariosa del señor Trump es peor que inútil", finalizó.