George H. W. Bush tendría la intención de votar por Hillary Clinton

Según un miembro de la familia Kennedy, al ex presidente de 92 años no le agrada Donald Trump

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (20/SEP/2016).- El ex presidente George H. W. Bush nunca tuvo simpatía por Donald Trump y tiene la intención de votar por la candidata demócrata Hillary Clinton en noviembre, según un miembro de otra célebre familia estadounidense, los Kennedy.

"El presidente me dijo que va a votar por Hillary!", escribió en Facebook Kathleen Kennedy Townsend, de 65 años, ex gobernadora adjunta del Estado de Maryland (este) e hija mayor de Robert Kennedy, ex secretario de Justicia asesinado.

El sitio de internet Politico publicó una captura de pantalla de su página Facebook, en la que su comentario apareció el lunes sobre una foto donde ella estrecha la mano del ex presidente (1989-1993).

En Facebook ella se identifica como Kathleen Hartington, su segundo nombre.

El portavoz del ex presidente, de 92 años, no confirmó ni desmintió la información.

Ningún miembro de la familia Bush expresó su apoyo al candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump.

Ni el presidente Bush, ni sus hijos, el ex presidente George W. y Jeb, el ex adversario de Trump en las primarias- concurrieron a la convención que nominó al magnate inmobiliario como candidato presidencial republicano en julio pasado.