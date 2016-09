Novelista ingresa a su casa en llamas para salvar su laptop

Gideon Hodge de 35 años puso en peligro su vida por rescatar su computadora

NUEVA ORLEANS, ESTADOS UNIDOS (19/SEP/2016).- Un escritor se abrió paso entre los bomberos que combatían el jueves las llamas en su casa en Nueva Orleans para rescatar dos novelas completas que estaban almacenadas en su laptop.



"Todo aquel que ha creado arte sabe que es irremplazable", dijo Gideon Hodge, de 35 años luego de lograr salir a salvo de la estructura en llamas con su computadora en la mano. "Prácticamente es el trabajo de toda una vida".



Hodge se describe a sí mismo como guionista, novelista y actor.



El incendio en el vecindario Broadmoor de Nueva Orleans llegó a la casa de Hodge luego de que, según los bomberos, se originara en una vivienda vecina, que estaba desocupada en ese momento. Decenas de bomberos combatieron las llamas durante horas. La enorme columna de humo negro era visible desde varios kilómetros.



No se reportaron heridos. Los ocupantes de la segunda vivienda escaparon sin daños.



Edderin Williams, de 38 años, tuvo tiempo suficiente para recuperar su billetera y sus llaves antes de salir de su apartamento, uno de los cuatro del edificio, pero no pudo salvar nada más y no cuenta con seguro de arrendatario.



"No sé cómo me siento en este momento", comentó Williams. "Voy a tener que recoger lo que quede y seguir adelante".