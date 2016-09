India enfrenta el peor brote de Chikungunya en seis años

Reportes oficiales señalan una cifra de dos mil 625 casos confirmados hasta este lunes

NUEVA DELHI, INDIA (19/SEP/2016).- La capital de India enfrenta el peor brote del virus del Chikungunya en los últimos seis años con un total de dos mil 625 casos confirmados hasta este lunes, un incremento del 150 por ciento respecto a la semana pasada.



Autoridades del gobierno de Nueva Delhi informaron que el número de personas infectadas en las ciudad por la enfermedad transmitida por las picaduras del mosquito del género Aedes aegypti, es muy superior a los casos registrados en los últimos años.



"En 2011, el número total de casos de fiebre chikungunya fue 107; seis en 2012, 18 en 2013, ocho en 2014 y 64 el año pasado", precisó B. K. Hazarika, un funcionario del Departamento de Salud municipal en declaraciones a la agencia estatl de noticias Press Trust de India (PTI).



Según estimaciones por la agencia municipal que organiza las estadísticas de los casos de enfermedades transmitidas por vectores en la capital del país, hasta este lunes se han confirmado dos mil 625 casos, mil 568 más en relación a los mil 57 divulgados en septiembre pasado.



De acuerdo con datos del programa de Control de la enfermedad de National Vector-Borne (NVBDCP), hasta el fin de semana se habían registrado al menos 15 muertes debido a complicaciones por el virus Chikungunya en varios hospitales de la capital india.



Nueva Delhi y algunas otras ciudades en el norte de India están registrando un aumento repentino en los casos de chikungunya, no visto en muchos años



El último mayor brote de la enfermedad transmitida por mosquitos en todo el país se registró en 2006, cuando se notificaron más de 13 mil casos de fiebre chikungunya, sin embargo este años se han contabilizado 16 mil 624 casos en todos el territorio nacional.



La situación más grave se registra en los estados de Karnataka, Maharashtra y en Andhra Pradesh, donde, según expertos de salud, el repentino "recrudecimiento" de la enfermedad este año podría ser el resultado de la "evolución" de la cepa viral.



Los médicos han detectado que la cepa viral está mostrando "comportamiento diferente".



Los expertos también consideran que los infectados del norte podrían sucumbir más fácilmente a la enfermedad transmitida por vectores debido a su "baja inmunidad".



"Personas en el norte de India no han estado realmente expuestas a la cepa de fiebre chikungunya en comparación con la población en el sur del país, y por lo tanto son más vulnerables a este ataque viral", indicó el funcionario de Salud municipal.



Las cifras dadas a conocer por las autoridades, excluyen los casos de las personas infectados que son tratadas en hospitales privados, por lo que se prevé que el total de casos de chikungunya en el país alcance cifras muy superiores.



El virus Chikungya se transmite de manera similar al virus del dengue y el zika y causa una enfermedad con una fase febril aguda que dura entre dos y cinco días, seguida de un período de dolores en las articulaciones de las extremidades, que puede persistir semanas, meses o incluso años.



La mejor forma de prevención es el control general del mosquito y protegerse de sus picaduras, ya que hasta la fecha no hay un tratamiento específico, aunque existen medicamentos que ayudan a reducir los síntomas.