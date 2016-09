Trump asegura que no recibirá trato justo durante debate

El candidato presidencial republicano opina que los debates son 'un sistema muy injusto'

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (19/SEP/2016).- Donald Trump aseguró el lunes que no recibirá un trato justo durante el debate presidencial de la próxima semana.

En una entrevista telefónica con el programa "Fox and Friends", el candidato republicano dijo que el moderador del debate -Lester Holt, de la cadena NBC- es una persona que actúa con justicia, pero que si no lo hace "tengo varias cosas que voy a hacer". No entró en detalles.

Trump recalcó que el presentador de la NBC Matt Lauer fue criticado por ponerle las cosas fácilmente a Trump durante un foro televisado sobre seguridad nacional, por lo que habrá presión sobre Holt.

El candidato presidencial republicano opinó que los debates son "un sistema muy injusto, así que veremos qué pasa". Sin embargo, dijo que se siente seguro para acudir al primer debate presidencial de esta contienda hacia los comicios del 8 de noviembre.

El debate será el 26 de septiembre en la Universidad de Hofstra en Hempstead, Nueva York.

La candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, se aprestaba el lunes por la mañana a apelar a los votantes más jóvenes en Filadelfia, luego de que su equipo de campaña reconoció que debe hacer más para atraer el apoyo de la generación del milenio.

La directora de comunicaciones de la campaña, Jennifer Palmieri, dijo que Clinton acudirá a la Universidad Temple para "hablar directamente a los votantes del milenio sobre el porqué son los que tienen más en juego en esta elección".

Añadió que la campaña reconoce que los votantes más jóvenes son un grupo demográfico clave y que "está claro que la campaña debe hacer más para ganar su voto".