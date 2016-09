Investigan 'manifiesto' de posible autor de atentado en NY

El escrito fue colocado en Tumblr con el título 'Yo soy el bombardero de Nueva York'

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (18/SEP/2016).- La policía de Nueva York y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) investigan si un escrito que apareció hoy en Tumblr, un sitio de "blogs" en Internet, es el "manifiesto" del responsable de colocar una bomba que explotó la noche del sábado en Manhattan.



La página, titulada "Yo soy el bombardero de Nueva York", sostiene que fue elaborada por la persona que colocó la bomba que explotó en la calle 23, entre la Avenida 6 y 7, la cual provocó lesiones a 29 personas.



El blog afirma que dicha persona también puso el aditamento explosivo encontrado sobre la Calle 29 la noche del sábado. El título de la página aparece debajo de una bandera con los colores del arcoiris, símbolo de orgullo de la comunidad homosexual.



Su autor afirma en el escrito que las bombas fueron colocadas en protesta por la opresión de la comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero).



"Probablemente ya todos ustedes han visto las noticias, los explosivos que detonaron en la ciudad de Nueva York, ese fui yo", dice el escrito, de acuerdo con el Daily News.



"Lo hice porque no puedo soportar a la sociedad. No puedo vivir en un mundo donde los homosexuales como yo, al igual que el resto de la comunidad LGBT, son despreciados por la sociedad".



En un segundo "post" colocado en el mismo blog, el autor escribió, "No sé exactamente cómo me siento acerca de arrebatar vidas humanas".



"Supongo que sólo voy a tener que seguir adelante sabiendo que lo que estoy haciendo tenía un propósito y que, de hecho, va a hacer una diferencia", señala. "Los mantendré a todos informados".



Las fuentes indicaron que ambas "etiquetas" fueron colocadas este domingo. La autenticidad del blog no ha sido confirmada.



De manera oficial, las autoridades no han relacionado el aditamento que explotó en la Calle 23 con el explosivo ubicado cerca del lugar sobre la Calle 29, pero se ha informado que ambos estaban fabricados de manera similar.



Los hechos en Nueva York tampoco han sido relacionados con una bomba de tubo que explotó en la mañana del sábado en un bote de basura cerca de la playa en la comunidad de Seaside Park, en Nueva Jersey.



Otros tres aditamentos explosivos similares fueron encontrados cerca sin que hubieran sido detonados. Ninguna persona resultó lesionada y las autoridades bloquearon varias cuadras a lo largo del sábado para conducir la investigación.