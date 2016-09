Clinton pide a líderes negros proteger el legado de Obama

‘Necesitamos ideas, no insultos’, señaló la candidata demócrata

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (17/SEP/2016).- Hillary Clinton les imploró el sábado a los líderes negros que ayuden a proteger el legado del presidente Barack Obama, y advirtió de una "visión divisiva y peligrosa" que podría llegar con su rival, Donald Trump.

Clinton, quien habló antes de que Obama ofreciera el discurso final ante Fundación del Grupo Congresista de Legisladores Negros, no nombró a Trump pero elogió al mandatario y dijo que las próximas elecciones serán una decisión crucial para el país.

"No se trata de promoción a un campo de golf o de certificados de nacimiento. Todo se resume en quién luchará por los olvidados, quién invertirá en nuestros hijos y quien les brindará el respaldo desde la Casa Blanca", afirmó Clinton.

"Necesitamos ideas no insultos, planes reales para ayudar a los estadounidenses en problemas en las comunidades olvidadas, no prejuicios y paranoia. No podemos permitir que el legado de Barack Obama caiga en manos de alguien que no lo entiende, cuya visión divisiva y peligrosa para nuestro país nos arrastrará hacia atrás".

La cena fue un simbólico pase de la estafeta a la persona que Obama espera ocupe su puesto el año entrante. Clinton, su ex secretaria de Estado, fue homenajeada por convertirse en la primera mujer en obtener la nominación presidencial por uno de los dos partidos principales.

La gala en la que estuvieron presentes más de cuatro decenas de congresistas negros, subrayó la necesidad de Clinton de una gran participación de los votantes negros en las elecciones de noviembre contra Trump. En una apretada contienda presidencial, Clinton espera que los afroestadounidenses participen de la misma manera que lo hicieron durante los dos triunfos de Obama, cuando representaron el 13% del electorado.

Los votantes negros fueron algunos de los seguidores más leales de Clinton durante las primarias demócratas, impulsándola a una serie de triunfos en el sur que le ayudaron a conseguir una ventaja de delegados sobre el senador de Vermont, Bernie Sanders.