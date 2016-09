Trump ahora cree que Obama sí nació en EU

Gracias a su equipo de campaña, el republicano cambia de opinión respecto al tema

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (16/SEP/2016).- Según su equipo de campaña, Donald Trump ahora cree que el presidente Barack Obama sí nació en Estados Unidos. Durante muchos años, Trump ha sido el promotor más destacado del movimiento "Birther", que sostuvo que Obama nació fuera del país y que por lo tanto no era elegible para ser presidente, a pesar del hecho de que el mandatario nació en Hawaii.

En fechas recientes, incluso este jueves, Trump se abstuvo de reconocer que Obama nació efectivamente en Estados Unidos. El candidato presidencial republicano no quiso abordar el tema cuando se lo preguntó el diario The Washington Post. Aunque el propio Trump no lo dijo, su equipo de campaña declaró horas después que el magnate inmobiliario sí cree que Obama nació en suelo estadounidense.

La declaración fue hecha la noche del jueves por un portavoz de la campaña de Trump, después de una entrevista con The Washington Post en la que Trump eludió el tema de si él no cree que Obama nació en Hawaii. "Voy a responder a esta pregunta en el momento adecuado", respondió Trump al diario. "Es solo que no quiero responderla todavía", añadió.

Su oponente, la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, fustigó a Trump la noche del jueves por eludir la pregunta.

"Se le preguntó una vez más donde nació el presidente Obama y todavía no responde 'Hawaii'. Todavía no dice 'Estados Unidos''', dijo Clinton durante un discurso ante el Comité Hispano en el Congreso. "¿Este hombre es quien quiere ser nuestro próximo presidente?, ¿Cuándo va a parar esta vileza y esta intolerancia?", preguntó.

La respuesta a la pregunta de Clinton se produjo horas después, cuando el portavoz de campaña de Trump, Jason Miller, emitió un comunicado que indicó que el tema fue resuelto hace cinco años por el propio Trump.

"En 2011, el señor Trump finalmente fue capaz de llevar este incidente desagradable a su conclusión al persuadir con éxito al presidente Obama a publicar su certificado de nacimiento", añadió Miller.

El vocero culpó del incidente, sin ofrecer pruebas, a la propia Clinton.

"Trump hizo un gran servicio al presidente y al país al llevar a su fin este incidente que Hillary Clinton y su equipo plantearon por primera vez", agregó. "Indiscutiblemente, Donald J. Trump es alguien que lleva las cosas a su fin. Al haber obtenido con éxito el certificado de nacimiento del presidente Obama, cuando otros no pudieron, el señor Trump cree que el presidente Obama nació en Estados Unidos".

Sin embargo, Trump ha insistido en el tema en varias ocasiones en los años que siguieron a la publicación por parte de Obama de su certificado de nacimiento. En agosto de 2012, por ejemplo, retomó el tema en Twitter. "Una 'fuente extremadamente creíble' le llamó a la oficina y me dijo que el certificado de nacimiento de @BarackObama es un fraude", escribió.