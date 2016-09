Inicia cumbre de la UE sin Reino Unido

Líderes de 27 países analizan cuestiones como el 'Brexit' y el terrorismo con el fin de crear una 'hoja de ruta' para los próximos meses

BRATISLAVA, ESLOVAQUIA (16/SEP/2016).- Los líderes de todos los países que forman parte de la Unión Europea (UE), con la excepción del Reino Unido, dieron comienzo a su cumbre informal en Bratislava en la que abordarán los retos comunes que afronta el proyecto comunitario y el futuro del bloque.

Los Veintisiete dieron inicio a una reunión en la que se espera que cierren una "hoja de ruta" que marque los pasos a dar en los próximos meses, donde se abordarán cuestiones como el "Brexit" (salida del Reino Unido de la UE), la migración, el terrorismo, la necesidad de reforzar la seguridad común y la economía.

"Estamos en una situación crítica. Debemos demostrar que podemos mejorar", aseguró la canciller alemana, Angela Merkel, a su llegada a un encuentro en el que avisó que no se podrán solucionar todos los problemas de la UE.

Su homólogo italiano, Matteo Renzi, apostó porque la UE se ocupe menos de la "burocracia" y más de las "cuestiones fundamentales", mientras que el presidente francés, François Hollande, pidió que se dé prioridad a la "protección -con la seguridad-, la preparación del futuro en el plano económico y del empleo, así como dar esperanza a los jóvenes".

"Necesitamos unidad para probar que Europa funciona", afirmó por su parte el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, mientras que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aseguró que las diferencias entre los europeos son "mucho más fácil de lo que se piensa" de superar.

La cumbre ha comenzado con una primera sesión centrada en la salida de Reino Unido de la UE, tal y como decidieron una mayoría de británicos en el referendo celebrado el pasado 23 de junio, pese a lo que el proceso aún no se ha puesto oficialmente en marcha.

La primera ministra de Lituania, Dalia Grybauskaité, aseguró que durante todo el proceso el resto de los países europeos se mantendrán "abiertos y cooperativos" hacia Reino Unido, "como siempre".

"Vamos a tener una discusión tras el voto británico, espero que encontremos una base común, una base positiva. Lo que necesita Europa ahora es una nueva visión y una agenda concreta para cambios", agregó por su parte el primer ministro griego, Alexis Tsipras.

"Necesitamos una Europa social con crecimiento, empleo y prosperidad para todos sus gentes, los jóvenes, sus ciudadanos. Necesitamos una Europa que pueda manejar la inmigración de un modo eficiente y humanitario, y en cualquier caso lo que Europa debería hacer es dejar de andar en la dirección equivocada", reivindicó.

Por su parte, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, adelantó que el V4 -integrado por Hungría, Polonia, Eslovaquia y la República Checa- prepara un documento conjunto en el que se muestran a favor de la creación de un ejército comunitario, de que el trato de los refugiados sea una competencia nacional y de acotar los poderes de Bruselas.

La futura salida de Reino Unido de la UE ha permitido que la idea de crear un ejército comunitario vuelva a estar sobre la mesa, pese a que aún crea reticencia entre varios socios, tal y como expresó Grybauskaité, quien se mostró a favor de aumentar la cooperación en Defensa, pero dijo no haber oído hablar de una "armada" comunitaria.

"Creo que nunca he oído hablar de un ejército, hablamos de una mejor cooperación en Defensa, pero no de una armada, no queremos duplicar la OTAN", dijo.

En el mismo sentido se pronunció el primer ministro estonio, Taavi Roivas, quien sí apoyó aumentar la coordinación en defensa para "aumentar la estabilidad en la región".

El canciller federal austríaco, Christian Kern, también se refirió al acuerdo en materia de refugiados entre la UE y Turquía, sobre el que destacó la importancia de que Europa esté preparada "para todas las eventualidades".