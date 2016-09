Clinton pide ayuda a latinos para detener a Trump

La candidata demócrata contrasta su propuesta de una reforma migratoria integral contra las del magnate

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (15/SEP/2016).- La candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, pidió esta noche la ayuda de los votantes latinos para "repudiar" y "detener" a Donald Trump, así como movilizar a parientes, amigos y vecinos para votar por ella el 8 de noviembre.



"Necesitamos ponernos de pie y repudiar está retórica divisiva, necesitamos detenerlo de manera concluyente en noviembre", dijo durante la reunión anual del Instituto de la Fracción Legislativa Hispana (CHCI).



Clinton, quien fue precedida en el escenario por el presidente Barack Obama, lamentó que el "efecto Trump" ya está presente en las escuelas de Estados Unidos, con un aumento del "bullying" y el hostigamiento, especialmente contra estudiantes de color, musulmanes y latinos.



En Indiana, relató, jugadores blancos confrontaron a jugadores latinos del equipo rival con el coro de "construyan ese muro, construyan ese muro".



Clinton recordó que casi la mitad de latinos en Estados Unidos tiene menos de 35 años de edad.



"Necesitamos que salgan al frente y hagan que se escuchen sus voces en esta elección. Vamos a seguir pidiendo su ayuda, sigan en la campaña, por favor hablen con sus amigos, sus vecinos... a todos a quienes vean entre hoy y el 8 de noviembre", expresó.



Aunque se espera que más de 13 millones de votantes latinos acudan a las urnas, al menos otros 12 millones todavía no están registrados para votar.



Clinton contrastó su propuesta de una reforma migratoria integral con las propuestas de Trump para deportar a millones de inmigrantes indocumentados.



Asimismo, reiteró que el cambio de las leyes de migración será una prioridad desde el primer día de su gobierno si llega a la Casa Blanca.



Vayamos "por un futuro en el que pongamos a las familias primero, donde construyamos puentes, no muros. Juntos podemos probar que el amor trunca al odio", finalizó entre ovaciones.



Antes, el presidente Obama defendió las contribuciones de los inmigrantes a Estados Unidos, aunque no mencionó por su nombre a Trump.



"Los inmigrantes no están cambiando el carácter de Estados Unidos, los inmigrantes son el carácter de Estados Unidos", apuntó.



Ante más de dos mil asistentes, Obama hizo un amplio repaso de las políticas de su administración, incluidas las acciones ejecutivas en materia migratoria.



"Pero si verdaderamente vamos a cambiar este sistema descompuesto, entonces vamos a tener que contrarrestar las mentiras, falsedades y promesas de muros más altos", advirtió el mandatario.



El creciente apoyo político de los demócratas a los votantes latinos surge en momentos que las encuestas muestran un repunte de Trump en algunos estados clave, incluido Florida, donde el voto latino es considerado de suma importancia para el desenlace electoral.