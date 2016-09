Hillary Clinton regresa energizada a la campaña tras receso médico

La candidata demócrata reaparece durante un acto de campaña en Carolina del Norte

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (15/SEP/2016).- Con una aparición pública y una rueda de prensa, la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton reanudó hoy su campaña electoral, luego de un receso de tres días para recuperarse de una neumonía.



"No soy buena para tomarlo con calma aún en circunstancias ordinarias, pero con las elecciones a sólo dos meses, sentarme en la casa era el último lugar donde quería estar", dijo a sus seguidores visiblemente energizada, durante un acto de campaña en Carolina del Norte.



En el templete, Clinton no mostró síntomas de la tos que había sido característica en sus discursos antes de tomar el receso, luego que estuvo a punto de desmayarse tras participar en las conmemoraciones de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.



Su regreso a la escena política coincide con una serie de nuevos sondeos que confirmaron que la carrera hacia las elecciones presidenciales del 8 de noviembre se apretó, tras el aumento en las intenciones de voto para su rival republicano Donald Trump.



Aunque Clinton mantiene una ligera ventaja nacional en algunas encuestas entre probables votantes, Trump ha logrado avances en estados claves como Ohio y Florida, si bien en otras entidades tradicionalmente republicanas los demócratas se han vuelto competitivos.



Durante una rueda de prensa posterior a su aparición en el acto proselitista, Clinton recordó que siempre había dicho que sería una carreta apretada, pero confió en que su mensaje esté penetrando entre los votantes estadunidense.



"Lo he dicho desde el principio, cuando estaba arriba o abajo, no importa, son el tipo de elecciones presidenciales que tenemos en Estados Unidos en este momento de nuestra historia. Estoy muy orgullosa de la campaña que hemos tenido", dijo a los periodistas.



A pesar de los resultados en los últimos sondeos, Clinton insistió en tener confianza de que se encuentra en una "posición fuerte" a sólo semanas de los comicios.



"Lo que importa es quién se registra para votar y quién está motivado para movilizarse y votar. Voy a seguir haciendo lo que pueda para transmitir mi mensaje sobre lo que está en juego en esta elección", puntualizó.



Clinton tiene previsto hacer una aparición nocturna en la gala anual del Instituto Legislativo Hispano (CHCI) poco después del presidente Barack Obama, en lo que se espera sea una oportunidad para cortejar el voto latino.



Encuestas muestran que la candidata presidencial demócrata tiene el apoyo de siete de cada 10 latinos, un número ligeramente inferior a la proporción de hispanos que votó por Obama en 2012.