Trump padece sobrepeso y colesterol alto, según datos médicos

El candidato republicano asegura que tiene la constitución de una persona de 35 años

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (15/SEP/2016).- El candidato presidencial republicano Donald Trump reveló escasos datos sobre su salud, entre los que destacan que tiene sobrepeso y altos niveles de colesterol, aunque él opina que tiene la constitución de una persona de 35 años.

Presentado en un programa de televisión conducido por Mehmet Oz, llamado Dr. Oz, Trump mostró exámenes en que su doctor, Harold N. Bornstein, asentó que el republicano "está en excelente salud física", aunque presentó escasa evidencia para respaldar tal afirmación.

No obstante, el informe médico indica que en general la salud de Trump es "excelente" y el historial médico apunta que solo fue hospitalizado una vez, cuando tenía 11 años, por una operación para extirparle el apéndice.



De acuerdo con fragmentos de video de un programa que será transmitido completo esta tarde, los registros médicos presentados por Trump corresponden a exámenes médicos realizados el pasado 9 de septiembre para medir presión arterial, azúcar en la sangre y colesterol.



Los registros indicaron que Trump toma medicamentos para reducir sus niveles de colesterol y que su índice de masa corporal es de 29.5 unidades, lo que es considerado como sobrepeso para un hombre mayor de 60 años y de 1.90 metros de estatura.



Los exámenes asentaron que Trump se realizó un electrocardiograma y rayos X, aunque no aclaran el motivo por el que se le aplicaron estas pruebas, ni tampoco mencionan su historia familiar con el alcoholismo ni con el Alzheimer. Tampoco hacen referencia a su salud mental.



Las revelaciones de Trump suceden luego de que la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton fuera diagnosticada el fin de semana pasado con neumonía, lo que apuntaló para algunos comentaristas conservadores los rumores de que la demócrata padece de problemas de salud.



Una carta del doctor de Clinton revelada el miércoles por su campaña, sin embargo, afirmó que la demócrata se recupera del tipo de pulmonía no contagiosa que padeció. Asimismo, destacó que el resto de "su examen físico resultó normal y (que) ella está en excelentes condiciones mentales".