Hollande y Merkel reconocen 'crisis existencial' en Europa

Los mandatarios se reúnen en París previo a la cumbre en Bratislava para analizar el 'Brexit'

PARÍS, FRANCIA (15/SEP/2016).- El presidente francés Francois Hollande y la canciller federal alemana Ángela Merkel se reunieron este jueves en busca de propuestas que puedan dar esperanzas a los europeos para salir de la "crisis existencial" que vive la Unión Europea (UE).



"Tenemos que ser conscientes de la situación que vive Europa. Puede ser la crisis de su existencia, de su fundación misma", afirmó Hollande a la prensa en una declaración conjunta con la líder alemana.



Ambos mandatarios se reunieron en la residencia oficial del Palacio del Eliseo, donde Hollande recalcó que esta no es una crisis más.



"Por eso hay que dar a los europeos un futuro", añadió el jefe de Estado en presencia de Merkel, con la que analizó la postura que los dos países presentarán a partir de mañana en la cumbre europea que comenzará en Bratislava, Eslovaquia, con la asistencia de 27 jefes de Estado y de gobierno.



La cumbre está considerada como una reunión fundamental para que Europa tenga un mapa de rutas que le permita seguir adelante tras la crisis de identidad que el viejo continente vive y sus problemas de fronteras, amenaza terrorista y refugiados, indicó Hollande.



El presidente francés explicó que durante la reunión con Merkel platicaron de tener un "plan de Bratislava" para acordar con el resto de sus socios un calendario y un "mapa de rutas" sobre el futuro de Europa, que debería estar diseñado a principios de 2017.



Hollande, destacó que pese a la crisis que vive Europa, cuya unión fue puesta en entredicho por la salida de Reino Unido del bloque en el denominado "Brexit", el viejo continente sigue siendo la primera potencia económica mundial.



"Frente a las amenazas externas e internas, hay que tener en cuenta los desafíos, pero también subrayar lo que representa Europa y sus valores (...) Tenemos que ser lúcidos", advirtió el líder socialista durante su declaración, en la que estuvo acompañado por Merkel.



"Hay que mostrar la cohesión de la sociedad europea, es fundamental", declaró a su vez la canciller federal alemana que llamó a "no dejar a nadie de lado" en la construcción europea y a que se amplíe a más países.



"Queremos trabajar con un método incluyente. No queremos dejar a nadie en la cuneta", aseveró durante la declaración conjunta con el presidente de Francia, con el que suele coordinar sus posiciones previas a reuniones importantes de la UE.



Berlín seguirá trabajando "mano a mano" con París en temas europeos, comentó Merkel.



Francia y Alemania irán a Bratislava con "posiciones coincidentes", explicaron fuentes oficiales francesas.