Colin Powell califica a Donald Trump de 'paria internacional'

En varios emails que fueron hackeados, dados a conocer por los sitios BuzzFeed y The Intercept, Powell lanza fuertes críticas contra el republicano

ESTADOS UNIDOS (14/SEP/2016).- El exsecretario estadounidense de Estado, Colin Powell, calificó de una "desgracia nacional" y "paria internacional", al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.



En varios correos electrónicos que fueron hackeados, dados a conocer por primera vez por los sitios BuzzFeed y The Intercept, Powell lanza fuertes críticas contra Trump, quien se ha caracterizado por su discursos antiinmigrantes y racistas.



Powell, que supervisó el Departamento de Estado durante el inicio de la administración de George W. Bush (2001-2009), no ha respaldado a Trump y ha eludido en gran medida preguntas acerca de su posición sobre el polémico candidato del Partido Republicano.



"Trump es una desgracia nacional y un paria internacional", escribió Powell en un email en junio.



"Él apela al peor espíritu de la naturaleza del Partido Republicano y los blancos pobres", escribió en otro correo.



Incluso calificó de "racista" al movimiento "birther" (que cuestionaba la nacionalidad del presidente Barack Obama), al cual promovió el candidato republicano.



"Eso es lo que el 99.0 por ciento de la gente cree. Cuando Trump no pudo sostenerlo, dijo que además quería ver si el certificado decía que él (Obama) era musulmán", escribió Powell en un email en agosto.



Peggy Cifrino, ayudante de Powell, dijo a la cadena estadunidense de televisión CNN: "los emails son precisos. No hay más comentarios en este momento".



Los mensajes también muestran el malestar de Powell respecto al manejo que la candidata demócrata a la Presidente de Estados Unidos, Hillary Clinton tuvo de su correo electrónico personal cuando era secretaria de Estado.



Como reportó The Intercept, Powell escribió en 2015 que "todo lo que HRC (Hillary Rodham Clinton) toca lo arruina con su arrogancia".