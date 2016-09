Accidente en crucero más grande del mundo fue por error humano

Indicios apuntan a que una mala operación de los miembros de la tripulación del buque provocó el hecho

PARÍS, FRANCIA (14/SEP/2016).- Un "error humano" provocó el accidente en el mayor crucero de pasajeros del mundo, el "Harmony of the Seas", ocurrido la víspera en el puerto de Marsella, reportaron hoy fuentes cercanas a la investigación del siniestro.



De acuerdo con la procuraduría marsellesa, los indicios apuntan a que una mala operación de los miembros de la tripulación del buque provocó el accidente en el que murió uno de los miembros del equipo del barco y cuatro más resultaron heridos, dos de ellos de gravedad.



Xavier Tarabeux, procurador de Marsella, localidad en el sur de Francia, reportó este miércoles que la investigación abierta no encontró "problemas en los materiales" del buque, luego que ayer se desprendió una barca durante un ejercicio de seguridad.



El buque, que comenzó su viaje inaugural en mayo pasado y tenía previsto partir rumbo a Italia la noche pasada, fue obligado a permanecer amarrado en el puerto de Marsella por las autoridades francesas debido a la investigación.



La víspera una barca se desprendió del barco durante un ejercicio de seguridad, y cayó de una altura de diez metros.



En el accidente falleció un empleado de nacionalidad filipina y cuatro miembros más del personal del navío resultaron heridos.



El buque, de 362 metros de eslora, y cuya construcción comenzó en 2012 fue inaugurado en los astilleros de Saint-Nazaire el 16 de mayo pasado.



Tiene 72 metros de altura, el equivalente a un edificio de veinte plantas, una capacidad máxima de hasta seis mil 400 pasajeros y una tripulación de dos mil 394.



El barco pertenece a la compañía estadunidense Royal Caribbean y su pabellón es de las Bahamas.